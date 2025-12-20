L’hivern porta un temps més calorós i pluges incertes
Les temperatures se situaran per sobre de la mitjana esperable per a l’època, tot i que no es descarten episodis de fred intens.
Valentina Raffio
Els models estacionals es mostren implacables en les seves prediccions de cara als pròxims mesos. I és que, segons els càlculs de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), hi ha una altíssima probabilitat que el pròxim hivern sigui més càlid del normal en el conjunt d’Espanya i també, de manera més concreta, a tot Catalunya. Això no significa que no farà fred, sinó que, tal com expliquen els experts, tot apunta que les temperatures se situaran per sobre del que fins ara era habitual per a l’època. «Si es compleix aquesta previsió, estaríem davant el vuitè hivern càlid consecutiu i que, a més, consolidaria el 2025 com un dels anys més càlids des que tenim registres», assenyalen els meteoròlegs.
Les anàlisis estacionals apunten que hi ha un 60% de probabilitats que entre desembre i març els termòmetres marquin valors per sobre de l’habitual en el conjunt de la península Ibèrica, un 30% que es mantinguin en un rang normal i només un 10% que registrin valors més freds. Aquestes estimacions són encara més contundents en el cas dels arxipèlags canaris i balears, on les probabilitats que es doni un hivern més calorós del normal arriben fins al 70%. A Catalunya, tot apunta que entre desembre i març els termòmetres marcaran temperatures per sobre de l’habitual per al període. Això, a la pràctica, significa que si Barcelona solia viure jornades d’hivern a 10 graus, segons aquests pronòstics, el més probable és que durant els pròxims mesos aquest valor se superi.
Les mateixes possibilitats
On les prediccions es mostren incertes és en el cas de les pluges. Segons els càlculs de l’Agència Estatal de Meteorologia, en els quals es recullen models a escala global, hi ha les mateixes probabilitats que el pròxim hivern sigui més plujós, més sec o normal des del punt de vista de precipitacions en gran part de la península Ibèrica, inclosa Catalunya, així com als arxipèlags. Només s’intueix una probabilitat més alta de trimestre sec al sud-oest peninsular, en comunitats com Andalusia i Extremadura, on hi ha fins a un 40% de possibilitats que entre desembre i març plogui menys del normal.
La previsió d’aquest hivern segueix la mateixa tendència que els últims mesos. Segons el balanç climàtic provisional del Servei Meteorològic de Catalunya, el 2025 s’ha situat entre el tercer i el quart any més càlid registrat a Catalunya. Tot i que no ha sigut un any de rècord absolut com sí que ho va ser el 2024, l’anomalia de temperatura d’aquest any s’ha situat al voltant dels +1,2 graus respecte al període de referència 1991-2020.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park