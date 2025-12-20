Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ENSENYAMENT

Les proves de selectivitat s’avançaran del setembre al juliol a partir del 2027

Imatge d’arxiu de proves d’accés a la universitat a la UB, el juny passat. | JORDI OTIX

Helena López

Barcelona

La Conferència General i la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) van celebrar ahir les seves respectives sessions per fer balanç de les polítiques universitàries impulsades aquest any i aprovar uns nous acords de cara al futur, com per exemple el calendari de les proves d’accés a la universitat.

La Junta va acordar que la selectivitat 2026 se celebrarà en convocatòria ordinària del dimarts 9 al dijous 11 de juny, i en convocatòria extraordinària del dimecres 2 al divendres 4 de setembre. El 2026 serà, de fet, l’últim any que la convocatòria extraordinària a Catalunya tingui lloc al setembre; a partir del 2027, s’avançarà al juliol, com ja passa en la resta de comunitats de l’Estat.

12 universitats

Aquest és un dels acords aprovats per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), òrgan de coordinació del Govern i les 12 universitats catalanes. Prèviament, el secretari general del CIC, Xavier Martínez-Celorrio, en va informar en la sessió de la Conferència General del consell, que inclou a un ampli ventall de representants de la comunitat universitària i de la societat civil i que té una funció d’assessorament en relació amb les polítiques universitàries. Al començament de la sessió, la consellera d’Investigació i Universitats, Núria Montserrat, va voler dedicar unes paraules en record de l’exrector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Antoni Rom, que va morir sobtadament el mes passat.

Catalunya és l’única comunitat que encara manté una convocatòria extraordinària de les PAU al setembre. Al mateix temps, la mesura s’alinea amb la pràctica general en educació, on no es fan convocatòries extraordinàries al setembre en cap etapa educativa (primària, ESO, Batxillerat) ni en els graus universitaris.

