URBANISME
Les Tres Xemeneies tindran un parc adaptat al risc d’inundacions
Les obres de la futura gran zona verda costaran 13,7 milions d’euros i hi haurà un passeig elevat sobre la cota d’inundabilitat extrema i sistemes de drenatge.
Jordi Ribalaygue
Un gran bassal ha cobert aquesta setmana l’esplanada que s’obre entre el col·lector d’aigües residuals que s’estén davant les platges de Badalona i Sant Adrià de Besòs i la inoperativa central tèrmica de les Tres Xemeneies. La parcel·la ha quedat negada pel diluvi de dilluns, i la superfície ha donat mostres de dificultats per absorbir l’enorme ruixat, que va causar acumulacions d’uns 120 litres per metre quadrat al Barcelonès Nord. Els efectes causats per la tempesta d’aquesta setmana recorden de nou que la gran operació urbanística per ocupar la franja entre la desembocadura del riu Besòs i el mar, preparar un complex de la indústria audiovisual entorn de la desmantellada planta elèctrica i edificar un barri de 1.783 habitatges haurà de respondre al risc d’inundabilitat i de temporals.
La capacitat per fer-hi front és, precisament, una de les aptituds que la Generalitat destaca del projecte escollit per al parc que se situarà en el forat entre el conjunt de les Tres Xemeneies i la platja. Ocuparà 89.502 metres quadrats, incloent-hi els terrenys entollats aquesta setmana i els voltants del delta del riu.
Procés participatiu
El Consorci del Besòs –òrgan al qual el Govern encomana dirigir la reforma del tram de litoral– ha triat el disseny de la futura zona verda entre cinc ofertes presentades al concurs públic. El projecte del parc està pressupostat en 13.724.289,33 euros, segons fonts consultades per EL PERIÓDICO. Bastirà una mena de dic natural plantant-hi vegetació. Es descriu com una pineda mediterrània entre la costa i el barri que hi ha al voltant a l’antiga central, que acollirà la seu del hub Catalunya Media City. La Generalitat anuncia que s’organitzarà un procés participatiu per concebre "diverses àrees del parc, amb usos socials o espais per als hàbitats naturals".
En tot cas, es compta que es crearan dunes, llacunes i sistemes de drenatge, unes "solucions basades en la natura" i que permetran "una gestió integral del cicle de l’aigua i una protecció activa davant els efectes del canvi climàtic", assenyala la Generalitat. "Actua d’una manera semblant a una infraestructura ecològica capaç de gestionar possibles inundacions", remarca.
Al seu torn, el parc integrarà en el paisatge la desviació del col·lector de Llevant, la gran canonada que transporta aigües residuals. Es desplaçarà de la façana marítima a l’interior de l’esplanada vegetal, a una cota de fins a quatre metres per sobre del mar.
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- Descobreixen a Artés una vil·la romana que podria ser la més important del Bages: 'Té un alt potencial
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park