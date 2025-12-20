Pronòstic
Un Nadal marcat pel fred i les glaçades
Valentina Raffio
Catalunya viurà un Nadal marcat per la inestabilitat atmosfèrica, el fred i, potser, la neu. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que a partir de dilluns, en vigílies de les festivitats, arribarà una pertorbació d’origen atlàntic que donarà lloc a precipitacions febles o moderades i de distribució irregular en una gran part del territori i que, a més, provocarà una davallada notable dels termòmetres. La combinació de tots dos factors farà que la cota de neu se situï entre 800 i 1.000 metres, fet que podria provocar nevades a zones de muntanya i en alguns punts de l’interior més elevats.
Després del pas d’aquest primer front, s’espera que durant la setmana de Nadal arribarà un ampli sistema de borrasques que s’estendrà sobre l’Europa occidental com a mínim fins al diumenge 28 de desembre. Aquesta situació afavorirà l’entrada d’aire fred a totes les capes de l’atmosfera, cosa que provocarà un descens generalitzat i encara més marcat de les temperatures. Els models indiquen que durant una gran part de la setmana els valors tèrmics a Catalunya es mantindran per sota de la mitjana climàtica.
