Parla el policia que va detenir el gihadista del centre comercial de Badalona: «Tinc ansietat cada vegada que entro al Màgic»

Ens remuntem al 27 de març del 2024, quan un home va accedir al centre comercial Màgic armat amb una destral gran. L’agressor, que portava al coll un mocador palestí, va entrar en un McDonald’s i va començar a destrossar vidres amb la destral, i va sembrar el pànic entre la clientela. L’amo d’un lloc de menjar del centre comercial va frenar l’atac al McDonald’s i un mosso d’esquadra fora de servei va aconseguir detenir l’atacant arriscant la seva vida. «Ho tornaria a fer sense dubtar-ho», explica a EL PERIÓDICO l’agent.
Aquest desembre el cas ha arribat a l’Audiència Nacional. Ha expulsat d’Espanya Hamza Warris, l’home pakistanès de 28 anys autor dels fets, després d’acceptar un acord de conformitat entre la defensa, la Fiscalia i l’acusació particular. El pacte suposa la prohibició de tornar durant un període de deu anys a Espanya, a canvi d’evitar una pena de tres anys i vuit mesos de presó.
El cas el va assumir l’Audiència Nacional al considerar que es podria tractar d’un acte terrorista. Segons la Fiscalia, l’acusat havia patit un procés previ de radicalització relacionat amb la causa palestina i ideologies gihadistes. Una vegada detingut per l’agent, l’agressor li va manifestar que havia actuat «després d’haver vist al telèfon mòbil imatges de nens palestins morts en mans americanes». Gràcies a aquestes dues persones es va poder evitar un mal major, perquè finament no es van haver de lamentar víctimes, només danys materials. Per això l’Audiència també ha dictat una indemnització de més de 7.000 euros al centre comercial pels danys ocasionats.
Però, ¿què va ser dels dos herois que van reduir l’home? L’André, l’home que regenta un comerç al centre comercial, és expert en arts marcials i va ser condecorat pels Mossos d’Esquadra el Dia de les Esquadres per la seva tasca heroica aquell dia. Aquest home es trobava molt a prop del McDonald’s quan va sentir uns forts cops i es va acostar a l’atacant, amb qui va forcejar fins que va arribar el mosso fora de servei.
I de l’agent, ¿què se’n sap? Va arribar segons després, després d’escoltar els crits de la gent: «Jo vaig pensar que eren trets, però no ho eren; no m’ho vaig pensar dues vegades, vaig anar a ajudar», explica a aquest diari. El mosso portava grillons a la butxaca i els hi va aconseguir posar i detenir-lo: «M’adono que va vestit amb mocador palestí i el vaig tocar per si portava armes o explosius», rememora. En un moment donat, van venir un grup de persones a agredir-lo i ell, segons relata, es va posar a sobre per protegir-lo i va rebre puntades de peu. Va tenir temps d’assegurar la zona, recollir l’arma i calmar el personal del McDonald’s. No era un incident de danys materials, la cosa anava més enllà.
A ell no l’han condecorat per aquest acte fora de servei. Des del dia dels fets, la seva salut se n’ha ressentit: «Tinc ansietat cada vegada que entro en aquest centre comercial, no puc evitar sentir-la», relata amb veu entretallada. De seguida van veure que es tractava d’un possible atemptat terrorista, perquè l’atacant va explicitar les seves motivacions terroristes.
Va anar al Màgic com a pla b
Aquell dia, l’agent i la seva dona volien anar a Barcelona a comprar: «La meva dona volia anar al centre, però el nostre cotxe no pot arribar-hi per la zona de baixes emissions (ZBE), així que vam decidir anar al Màgic». Curiosament, la meva dona em va dir: ‘D’acord, però no treballis, eh, deixa de mirar carteristes’. I l’hi vaig prometre».
Mentre feien un tomb, es van trobar amb uns amics i la seva filla petita: «Vam estar parlant uns 10 minuts, estava fent un tomb en família». «Mai t’esperes que pugui passar una cosa així, hi havia molt pànic», assevera. El jove era a la part de baix del centre comercial i al sentir els forts terrabastalls a la planta de dalt va pujar corrent a veure què passava. Allà es va trobar amb l’André i l’agressor i un escenari de terror. Afortunadament, la intervenció de tots dos va aconseguir encarrilar la situació i evitar mals majors.
