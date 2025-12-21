Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pla de BarrisZBE de ManresaSuperPopVil·la romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Comerç

Aquests són els horaris i centres comercials que obren aquest diumenge a Barcelona

Els espanyols gastaran gairebé 800 euros de mitjana aquest Nadal

Centro comercial Diagonal Mar.

Centro comercial Diagonal Mar. / JORDI OTIX / EPC

Patricia López Avilés

Barcelona

Barcelona ja escalfa motors per al començament del Nadal, un període tan alegre com temut per moltes butxaques. Amb la ciutat plena de llums, fires i reclams comercials, els ciutadans es preparen per afrontar un dels moments de l'any amb major despesa acumulada.

Regals, amic invisible i dinars amb familiars, amics i empreses són algunes de les despeses més típiques de cada any. De fet, l'Organització del consumidor (OCU) preveu que enguany la despesa dels espanyols sigui de 796 euros de mitjana, i gairebé la meitat (370 euros) es destinarà a regals.

Carrers amb botigues obertes

Tanmateix, controlar les despeses no sempre és fàcil. El 52% dels enquestats reconeix que cada any acaba gastant més del que havia planificat.

Entre les celebracions, les compres desenfrenades i els imprevistos típics d'aquestes dates, mantenir el pressupost intacte es converteix en un repte per a bona part de la població.

Per impulsar les compres nadalenques, els centres comercials i Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) a Barcelona mantindran obertes les seves botigues tots els diumenges fins al 4 de gener inclòs, coincidint així amb les campanyes de Nadal i de Reis.

Entre les ZGAT es troben zones cèntriques com el Gòtic, el Raval o l'Eixample, àrees costaneres com la Barceloneta, Diagonal Mar o el Fòrum, i barris com Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.

Els horaris oficials

Així doncs, aquest diumenge, dia 21 i últim abans de Nadal, la majoria dels centres comercials de Barcelona operaran de 9h a 21h, coincidint amb els horaris d'hivern, llevat d'algunes excepcions.

També se sumen a la llista moltes botigues del centre de Barcelona, ubicades en carrers com el Portal de l'Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, que s'acolliran a l'horari ampliat, i obriran de 10h a 21h.

La llista inclou alguns dels centres comercials més concorreguts de la capital, com Arenas de Barcelona, El Corte Inglés de Plaça Catalunya, de Diagonal i de Francesc Macià, La Maquinista, Westfield Glòries o Diagonal Mar, que obriran de 9h a 21h. L'illa Diagonal, per la seva banda, obrirà les portes mitja hora més tard (és a dir, a les 9.30h) però tancarà com la resta: a les 21.00h.

Altres establiments

Altres establiments limítrofs amb la ciutat de Barcelona, com el Mataró Parc o el Splau, ubicat a Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), operaran aquest mateix dia de 9.00h a 21h.

Els centres Màgic Badalona i Gran Via 2 obriran les portes mitja hora més tard (és a dir, a les 9.30h) però tancaran alhora que tots: a les 21.00h.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents