Comerç
Aquests són els horaris i centres comercials que obren aquest diumenge a Barcelona
Els espanyols gastaran gairebé 800 euros de mitjana aquest Nadal
Patricia López Avilés
Barcelona ja escalfa motors per al començament del Nadal, un període tan alegre com temut per moltes butxaques. Amb la ciutat plena de llums, fires i reclams comercials, els ciutadans es preparen per afrontar un dels moments de l'any amb major despesa acumulada.
Regals, amic invisible i dinars amb familiars, amics i empreses són algunes de les despeses més típiques de cada any. De fet, l'Organització del consumidor (OCU) preveu que enguany la despesa dels espanyols sigui de 796 euros de mitjana, i gairebé la meitat (370 euros) es destinarà a regals.
Carrers amb botigues obertes
Tanmateix, controlar les despeses no sempre és fàcil. El 52% dels enquestats reconeix que cada any acaba gastant més del que havia planificat.
Entre les celebracions, les compres desenfrenades i els imprevistos típics d'aquestes dates, mantenir el pressupost intacte es converteix en un repte per a bona part de la població.
Per impulsar les compres nadalenques, els centres comercials i Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) a Barcelona mantindran obertes les seves botigues tots els diumenges fins al 4 de gener inclòs, coincidint així amb les campanyes de Nadal i de Reis.
Entre les ZGAT es troben zones cèntriques com el Gòtic, el Raval o l'Eixample, àrees costaneres com la Barceloneta, Diagonal Mar o el Fòrum, i barris com Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.
Els horaris oficials
Així doncs, aquest diumenge, dia 21 i últim abans de Nadal, la majoria dels centres comercials de Barcelona operaran de 9h a 21h, coincidint amb els horaris d'hivern, llevat d'algunes excepcions.
També se sumen a la llista moltes botigues del centre de Barcelona, ubicades en carrers com el Portal de l'Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, que s'acolliran a l'horari ampliat, i obriran de 10h a 21h.
La llista inclou alguns dels centres comercials més concorreguts de la capital, com Arenas de Barcelona, El Corte Inglés de Plaça Catalunya, de Diagonal i de Francesc Macià, La Maquinista, Westfield Glòries o Diagonal Mar, que obriran de 9h a 21h. L'illa Diagonal, per la seva banda, obrirà les portes mitja hora més tard (és a dir, a les 9.30h) però tancarà com la resta: a les 21.00h.
Altres establiments
Altres establiments limítrofs amb la ciutat de Barcelona, com el Mataró Parc o el Splau, ubicat a Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), operaran aquest mateix dia de 9.00h a 21h.
Els centres Màgic Badalona i Gran Via 2 obriran les portes mitja hora més tard (és a dir, a les 9.30h) però tancaran alhora que tots: a les 21.00h.
