Collboni dinamitzador nadalenc
Joan Vehils
Els barcelonins hauríem d’aprofitar més el mar, les platges i tota la zona costanera de la ciutat. Dic això perquè en l’última setmana he estat en dos esdeveniments a peu d’aigua que m’han fet recordar que és un luxe viure enganxats a la vora del Mediterrani. El primer va ser en el remodelat Club Natació Barcelona, que presideix Bernat Antràs. Un espai amb una situació única i unes magnífiques instal·lacions. Es tractava d’una fantàstica festa privada d’aniversari. Vaig coincidir allà amb Jaume Collboni, en la seva condició d’amic de la persona que celebrava la festa. Doncs sí, sortir a la terrassa del tercer pis del Natació amb una copeta i observar el mar fa una sensació de calma, pau i benestar que compensa tota la jornada laboral.
La segona trobada amb el mar va ser aquest últim dijous al Port Olímpic, concretament a la nova Sala Gregal, també amb vistes, situada al Balcó Gastronòmic. L’acte, organitzat per BSM, ens va descobrir un espectacular màping. Allà hi havia també Collboni, però en aquesta ocasió en la seva condició d’alcalde. Bé, d’alcalde i de dinamitzador d’esdeveniments nadalencs. Ho dic perquè va ser ell mateix que es va definir així, mig de broma, després d’explicar la quantitat d’esdeveniments que aquests dies li toca presentar i presidir. El cert és que ho va fer a la perfecció. No hi ha dubte que si algun dia deixa la política tindrà, com a animador, el futur assegurat...
A l’acte inaugural de la programació de Nadal del Port Olímpic, Collboni va estar acompanyat de la primera tinenta d’alcalde i presidenta de BSM Laia Bonet, i de la directora general de Barcelona Serveis Municipals Marta Labata. Collboni, en el seu discurs informal, va elogiar els set representants del món de la gastronomia que han tingut la valentia d’apostar i arriscar pel nou i espectacular Balcó Gastronòmic. Així que estaven presents Lluís Puigvert, director general del grup Casa Carmen; Javier Torres i Sergio Torres, xefs de Delmar-Hermanos Torres; Toni Herrero, propietari del Cangrejo Loco; Anna Valls, directora executiva de Tribut; Albert Suárez, xef executiu de Tribut; Ricard Noguera, propietari del grup Familia Nuri; Juan Carlos Arriaga, director de màrqueting de Sagardi Group; Marc Collell, director de Kresala, i Manuel Lucero, director de màrqueting del Grup Pantea (José Irún).
El lloc és magnífic, les vistes són indescriptibles i la qualitat de la gastronomia difícil de superar. A més, el màping creat per l’il·lustrador Andrea Segura López, que es projectarà cada dia a la façana de la sala Gregal, és d’obligada visita. Sens dubte, Barcelona ha guanyat un nou espai. El mateix alcalde va assegurar que, a partir d’ara, serà una tradició celebrar aquesta festa, prèvia a Nadal, a la sala Gregal. Ja els asseguro que el 18 de desembre queda instaurat com una nit de festa al costat del mar...
Els assistents
Durant la presentació em vaig trobar amb Victòria Alsina, la regidora de Junts i membre del consell d’administració de BSM, de qui un sempre ha pensat que està desaprofitada al seu actual paper en la política. No se’l va perdre tampoc la directora de l’associació empresarial 22@ Network Isabel Sabadi; el cap d’enginyers de l’Ajuntament de Barcelona Oriol Altisench, o Roger Rosacasalbas, el cap de màrqueting del Port Olímpic i persona que ha promogut el màping.
Va ser un plaer també saludar a un d’aquests tipus que sempre il·lusiona trobar-se en un acte. Em refereixo a Paco Caro, cordovès de naixement, però més barceloní que molts d’alguns que en presumeixen, i que a més és el fundador d’Equipo Singular. Caro hi va assistir junt amb el director general de l’agència Nathan Baidez. Vam veure també el director de Desenvolupament d’Aliances d’Aigües de Barcelona Manel Giraldo, i, naturalment, Albert Ortas, director de Comunicació i RRII de BSM, una persona a qui no se li escapa res.
En fi, va ser un notable èxit. Els recomano que aquest Nadal s’acostin al Port Olímpic, gaudeixin de la gastronomia, del màping i del Mediterrani. Algunes ciutats pagarien per tenir mar...
