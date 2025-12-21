L’Anella Olímpica supera 2,4 milions d’assistents
El recinte, que engloba des de l’Estadi Olímpic fins al Palau Sant Jordi, tanca l’any batent rècord de visitants, amb un 15% més d’esdeveniments i fins a un 11% més d’assistents respecte al balanç anterior.
Guillem Costa
La muntanya de Montjuïc s’ha convertit en un dels principals termòmetres de l’agenda de masses a Barcelona. L’Anella Olímpica, el recinte que inclou l’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club, tanca l’any amb 198 esdeveniments i més de 2,4 milions d’espectadors, registre de rècord que el consolida en el circuit internacional de grans cites de concerts.
El salt s’explica sobretot per dos motius: ha augmentat en un 15% el nombre d’esdeveniments i l’assistència ha crescut un 11% respecte al 2024. La intensitat d’oferta cultural també es tradueix en més dies de feina al complex, amb activitat programada durant 351 dies, tenint en compte els muntatges i desmuntatges. El 42% del públic procedeix de Barcelona i l’àrea metropolitana i el 34%, de la resta de Catalunya. Hi ha aproximadament, però, un 16% que arriba des d’altres zones d’Espanya i més d’un 7% que ho fa des de l’estranger, segons les dades que han sigut recollides per l’Ajuntament de Barcelona.
Durant aquest any també es pot assenyalar que l’activitat de Montjuïc ha estat marcada pels partits del FC Barcelona, que durant la major part de l’any no ha pogut disposar del nou Camp Nou. En total, el 2025 el Barça ha disputat 24 partits a Montjuïc, amb més d’un milió d’assistents. Així i tot, la música és el motor principal de la presència de visitants a l’Anella. En total, s’han celebrat 116 concerts, que voregen 1,2 milions d’assistents. El Palau Sant Jordi ha concentrat 58 dates, el Sant Jordi Club, 51, i l’Estadi Olímpic, 7 grans nits.
Grans noms
De tots aquests espectacles, organitzats per fins a 30 promotors diferents, en destaquen onze artistes internacionals que van triar l’Anella com a única parada a tot Espanya: Ateez, Tomorrow X Together, Guns N’ Roses, Billie Eilish, Ado, Kendrick Lamar, Blackpink, Post Malone, Lady Gaga, Jamiroquai i Mumford & Sons. De manera paral·lela, també es consolida el format de diverses nits. Lady Gaga va firmar tres concerts i artistes com Quevedo, Sabina, Rauw Alejandro, Antonio Orozco, Rels B o Myke Towers van repetir doblet. A més d’aquests cantants globals, també van omplir alguns dels recintes de l’Anella artistes nacionals com Amaia, Aitana, Rigoberta Bandini, Mushka i Loquillo.
L’any 2026 arrencarà amb la mateixa ambició. A l’Estadi Olímpic ja s’han anunciat plens per a El Último de la Fila (3 i 7 de maig), Bad Bunny (22 i 23 de maig) i Oques Grasses (5, 7, 9 i 10 d’octubre), a més de l’arribada de The Weeknd (1 de setembre). Al Palau Sant Jordi, el sold out també s’ha avançat per als xous de Fito & Fitipaldis (16 i 17 de gener), Hans Zimmer (27 de març), els concerts de Rosalía (13, 15, 17 i 18 d’abril) i d’Aitana (4, 5, 7 i 8 de setembre) i els quatre de La Oreja de Van Gogh (6, 7, 26 i 27 de novembre).
L’agenda, però, no es basa en els concerts i prou. A Montjuïc s’hi han celebrat espectacles familiars, esport, esdeveniments corporatius, rodatges i activitats de ciutat que han sumat 58 cites i prop de 200.000 espectadors, amb esdeveniments com Disney on Ice, Cirque du Soleil, el partit benèfic Catalunya–Palestina, el Trial Indoor Barcelona o les Premier Padel Finals.
El Tour
El gran titular de l’any vinent serà la gran sortida del Tour de França (4 i 5 de juliol), amb arribada a Montjuïc. També s’hi celebrarà una nova edició del Trial Indoor Barcelona (8 de febrer).
El complex prepara el salt següent en infraestructures: el 2026 se sabrà quin és el projecte guanyador del concurs internacional que transformarà el Sant Jordi Club en un espai per a la música en viu, amb uns aforaments flexibles de 3.500 a 9.000 persones i una inversió prevista de 70 milions. També estan previstes millores a l’Estadi i el Palau i una renovació més eficient de l’enllumenat de l’esplanada.
