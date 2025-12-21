Les pluges castiguen Badalona, el Vallès i el Maresme
Protecció Civil va optar ahir per enviar una alerta mòbil a diverses localitats davant la previsió de xàfecs torrencials i potencials inundacions
Guillem Costa
Protecció Civil reclama mantenir la cautela durant el que queda de cap de setmana i de cara als dies de Nadal, ja que, segons apunten els pronòstics, les pluges es repetiran. Ahir dissabte, Catalunya va viure un nou episodi de xàfecs torrencials que van descarregar amb força a Badalona, el Maresme i el Vallès. Davant aquesta situació, les autoritats catalanes van optar per enviar un avís ES-Alert a 14 municipis alertant de la intensitat de les pluges i del risc d’inundacions que podia derivar-se de l’episodi.
El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que, després de les pluges d’aquest cap de setmana, a partir de demà dilluns i durant totes les festivitats nadalenques podrien donar-se nous episodis de pluges torrencials en diferents punts del territori, així com un descens generalitzat de la temperatura i neu en cotes d’entre els 800 i els 1.000 metres. Els meteoròlegs afirmen que els models es mostren encara incerts sobre l’evolució d’aquestes borrasques, així que es recomana a la població seguir les actualitzacions brindades per les autoritats. En aquest sentit, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha recomanat a la població consultar la previsió meteorològica tant del lloc on es troba com del destí al qual tingui previst desplaçar-se durant les festivitats.
Sense incidències greus
L’episodi d’aquest cap de setmana s’ha saldat "sense incidències greus", segons ha explicat Solé. El cos de Bombers de la Generalitat explica que s’han atès unes cinquanta trucades vinculades a la tempesta, la majoria a la Regió Metropolitana Nord.
A Granollers, el cos va evacuar un bloc d’habitatges i està avaluant possibles danys en l’estructura de l’edifici a causa de l’acumulació d’aigua. La major part dels avisos s’han concentrat a Badalona (10), Santa Coloma de Gramenet (6), Mollet del Vallès (5) i Sant Fost de Campsentelles (2). A Badalona, on s’han vorejat els 80 litres per metre quadrat, les intervencions per bassals d’aigua s’han localitzat sobretot a la zona de Montigalà, situada a l’extrem nord de la ciutat.
Arran de les pluges, la Federació Catalana de Futbol (FCF) va haver de suspendre tots els partits de futbol i futbol sala d’equips implicats de les províncies de Barcelona, Vallès Oriental i Maresme. La Xarxa de Parcs Naturals, per la seva banda, va anunciar el tancament del Parc Fluvial del Besòs "per motius de seguretat".
Els registres apunten que durant la jornada d’ahir es van viure acumulacions extremadament abundants en diversos punts del territori. A Granollers, per exemple, es van arribar a superar els 64 litres per metre quadrat en qüestió d’hores. A Mataró es va arribar als 58. A la Roca del Vallès es van superar els 52.
Alerta mòbil
A causa de la intensitat de les pluges caigudes ahir, Protecció Civil va enviar una alerta als mòbils d’una quinzena de localitats on s’estaven donant pluges de caràcter torrencial. El missatge recordava que en cas de xàfecs és aconsellable evitar les sortides innecessàries i activitats a l’aire lliure, no acostar-se a rius, rieres o barrancs i no travessar passos inundables o zones amb aigua acumulada. Dijous passat, quan es va registrar una tempesta estacionària que va descarregar amb força a la zona de Badalona, es va decidir no enviar una alerta mòbil amb el sistema ES-Alert perquè les previsions no havien pronosticat la violència de l’episodi. Però ahir dissabte, en canvi, tant els avisos del Meteocat com els d’Aemet sí que advertien que podia tenir lloc un episodi de "front estàtic" com el que finalment s’ha observat.
L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat de manera positiva la gestió informativa d’aquest últim episodi i ha afirmat que els canals de comunicació han funcionat perfectament, després d’haver criticat la decisió de tres dies enrere, quan va acusar la Generalitat de reaccionar "amb lentitud" davant les pluges.
Nadal gelat
Tot apunta que la setmana de Nadal també estarà marcada per la pluja i el fred a tot Catalunya. Per això mateix, des de Protecció Civil, es demana a la població extremar precaucions durant els dies de temporal i, sobretot, adaptar les activitats a les condicions meteorològiques adverses.
"Hem de prestar atenció a com evoluciona el temps, ja que, com hem vist en els últims dies, hi ha situacions que escalen molt ràpidament", afirmen des de l’entitat. "Si comença a ploure de manera considerable en una ciutat on hi ha un tren de Nadal cal parar-lo. Si hi ha ciutats on el Pare Noel rep els nens a l’aire lliure, cal buscar un pla b", reafirmen des de Protecció Civil.
