llles Canàries: un tresor natural i cultural que cuida el seu present i el seu futur
Un recorregut per algunes de les moltes iniciatives que demostren com la sostenibilitat del territori es construeix amb el compromís de la seva gent
B. C.
Al mig de l’Atlàntic, les Illes Canàries formen un arxipèlag singular on la natura i la vida quotidiana dels seus habitants busquen un equilibri. Gairebé la meitat de la seva superfície està protegida i, en a penes uns quilòmetres, s’encadenen volcans imponents, boscos mil·lenaris, fons marins plens de vida i cel d’extraordinària qualitat, juntament amb una diversitat cultural i patrimonial que es percep als pobles, a les festes i en la manera d’entendre l’hospitalitat.
La fragilitat d’un territori insular, amb recursos limitats, fa encara més necessària aquesta aposta per la sostenibilitat. Per això el destí reforça el seu compromís amb un model de desenvolupament més responsable, alineat amb la Declaració de Glasgow sobre l’Acció pel Clima en el Turisme. No es tracta només de reduir emissions: el repte és que l’activitat turística contribueixi a l’economia local, millori la qualitat de vida de la població i, alhora, protegeixi el territori que fa úniques les illes.
Aquesta aposta pren forma en una xarxa d’iniciatives públiques i privades que aborden la sostenibilitat des de diferents angles: hotels que incorporen horts propis, camps de golf que mesuren i optimitzen la seva petjada hídrica, iniciatives de conservació del patrimoni cultural, projectes que afavoreixen l’economia circular, un banc d’aliments que redistribueix excedents, una fundació que recolza la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat o un hotel dissenyat per millorar l’accessibilitat, entre altres accions. Les iniciatives que presentem a continuació són només una mostra de com les illes avancen, pas a pas, cap a un turisme més conscient i compromès.
Telefèric del Teide
Un telefèric que ens acosta al sol
A gairebé 3.555 metres d’altitud, el Telefèric del Teide s’ha convertit en un símbol de com és possible disfrutar d’un Parc Nacional sense renunciar a la responsabilitat. Avui, a través d’una obra d’enginyeria sense precedents, realitza els seus trajectes amb energia 100% renovable, procedent d’instal·lacions solars que alimenten el sistema i eviten emissions de CO2 en cada viatge. A més, compta amb un pla de sostenibilitat que impulsa el transport col·lectiu, l’estalvi d’aigua, la reducció de residus i la col·laboració amb proveïdors locals. L’experiència s’acompanya d’informació sobre el valor de l’entorn volcànic. D’aquesta manera, el telefèric acosta el visitant al «sostre d’Espanya» sense allunyar-lo de la consciència ambiental.
Masdunas
Recuperant el sistema dunar de Maspalomas
Les dunes de Maspalomas són un dels paisatges més icònics de Gran Canària... i també un dels més fràgils. El projecte Masdunas neix per restaurar aquest espai protegit i recuperar la dinàmica natural del sistema dunar i la seva biodiversitat. Per això, es reordenen els accessos, es defineixen senders i zones de pas, es retiren espècies invasores i es traslladen volums de sorra des d’àrees degradades cap a les zones on el sistema els necessita. Tot això s’acompanya d’accions de divulgació i participació ciutadana que recorden que disfrutar d’aquest «mar de dunes» implica també respectar les normes que el mantenen viu.
Projecte tortugues
La tortuga careta torna a la seva llar
A Fuerteventura, la tortuga careta, una espècie en perill d’extinció, torna a poc a poc a formar part del paisatge marí. A través de diferents programes de cria, reintroducció i seguiment, el projecte treballa per recuperar les seves poblacions i afavorir que les costes canàries tornin a ser un lloc segur per a ella. Les soltes d’exemplars s’han convertit també en moments de sensibilització: escolars, persones voluntàries i residents es reuneixen a la platja per acompanyar a les tortugues en els seus primers metres cap a l’oceà i aprendre, alhora, per què la salut del mar i de les espècies que l’habiten és clau per al present i el futur de l’arxipèlag.
Institut d’Astrofísica de les Canàries (IAC)
El cel més net d’Europa
A la Palma, la sostenibilitat també es mira cap a dalt. A l’Observatori del Roque de los Muchachos, l’Institut d’Astrofísica de les Canàries treballa amb alguns dels telescopis més avançats del món, emparat per l’anomenada «Llei del Cel», una normativa pionera que limita la contaminació lluminosa i cuida la qualitat del cel nocturn. Gràcies a aquesta protecció de la nit estrellada, l’illa ha desenvolupat un astroturisme respectuós, amb miradors, rutes i visites guiades que acosten l’observació de l’univers a residents i visitants. Protegir la foscor natural no només afavoreix la investigació científica: també impulsa una activitat turística que genera ocupació i posa en valor un recurs tan delicat com qualsevol ecosistema de les illes.
Ecofinca Tecina
Un hotel amb hort 100% ecològic
L’Hotel Jardín Tecina, a la Gomera, ha apostat per acostar l’agricultura al cor de la seva proposta turística amb l’Ecofinca Tecina, un hort 100% ecològic que proveeix parteix de la seva cuina. En aquesta finca es cultiven fruites, hortalisses i plantes aromàtiques sense pesticides ni fertilitzants químics, mitjançant tècniques d’agricultura ecològica i l’ús de compost i altres abonaments naturals, i s’aposta per un ús més eficient de l’aigua i del sòl. Del sòl al plat, els productes recorren molt poca distància, cosa que ajuda a reduir emissions associades al transport, reforça el vincle amb l’entorn rural i ofereix al visitant una experiència gastronòmica més coherent amb el lloc que està visitant. Les visites guiades a l’ecofinca permeten conèixer aquest procés i entendre com la sostenibilitat també pot començar en el menú.
Central Hidroeòlica Gorona del Viento
La primera illa 100% sostenible
A El Hierro, la més petita de les illes habitades, la transició energètica forma part del dia a dia. La central hidroeòlica Gorona del Viento combina aerogeneradors i una central hidroelèctrica per alimentar el sistema elèctric insular amb energia renovable. Quan hi ha vent, es produeix electricitat i es bomba aigua a un embassament en altura; quan el vent baixa, aquesta aigua descendeix i mou les turbines per continuar generant energia. Aquest sistema ha permès reduir de manera notable la dependència de combustibles fòssils i, en determinats períodes, arribar a cobrir el 100% de la demanda elèctrica amb fonts renovables durant llargs intervals de temps. El Hierro s’ha convertit en un exemple de com els territoris insulars poden avançar cap a un model energètic més net i autosuficient.
Club La Santa
Esport, turisme i sostenibilitat en un mateix equip
A la costa de Lanzarote, Club La Santa demostra que un gran complex esportiu també pot cuidar l’entorn que l’envolta. Les seves instal·lacions incorporen sistemes d’eficiència energètica i energies renovables, com plaques solars que aporten part de l’electricitat, energia tèrmica del subsol i mantes tèrmiques per mantenir la temperatura de les piscines, reduint així el consum energètic. A això s’hi suma una gestió responsable de l’aigua i dels residus, imprescindible en una illa amb recursos limitats. Les proves esportives que organitza es planifiquen tenint en compte l’entorn volcànic que les acull, apostant per recorreguts i aforaments que minimitzin l’impacte. Així, entrenament, competició i vacances actives es combinen amb una manera d’entendre el turisme més atenta al territori.
Aquestes iniciatives són només una petita mostra de tot el que s’està movent a les Illes Canàries en favor de la sostenibilitat. Al darrere hi ha persones, empreses i entitats que, des d’àmbits molt diferents, treballen per un turisme responsable que generi oportunitats econòmiques, millori la vida de la població local i, alhora, cuidi l’entorn que fa tan especial aquestes illes. Quan un recorre senders, observa el cel nocturn o va a les platges, moltes vegades no veu aquest treball, però és allà, sostenint cada paisatge.
Qui vulgui aprofundir en aquestes històries pot fer-ho a la secció «Compromís amb la sostenibilitat», dins de la web oficial HolaIslasCanarias.com, on una sèrie de vídeos recullen els testimonis dels seus protagonistes. Per a qui tria les illes com a destí, conèixer aquests projectes és també una altra manera de viatjar: posar rostre a la paraula sostenibilitat i entendre què hi ha darrere d’allò que viu durant el seu viatge. Perquè, a més dels seus paisatges i el seu patrimoni cultural, el veritable tresor de les Illes Canàries són també les persones que les cuiden cada dia.
