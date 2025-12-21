Esperit nadalenc
El Parc del Fòrum de Barcelona es tenyeix de vermell a la Cursa del Pare Noel
3.300 corredors, famílies i disfresses omplen la ciutat d’esperit nadalenc en una cita popular per celebrar el Nadal fent esport
La història més bonica de la Loteria de Nadal: 60 dècims oblidats en un banc de Barcelona i el començament d’una amistat que podria canviar-ho tot
Espectacles per anar-hi tots: dels ‘Pastorets’ a un desafiament immersiu amb Gerónimo Stilton
Daniela Cabeza
LaCursa del Pare Noel ha tornat a convertir diumenge el Parc del Fòrum de Barcelonaen un autèntic escenari nadalenc a l’aire lliure. Un total de 3.300 persones han participat en aquesta cita festiva, amb sortida i arribada al mateix punt i un recorregut íntegrament pel parc. Gorros vermells, barbes blanques, música, rialles i un sol brillant han acompanyat corredors de totes les edats en un matí marcat pel bon humor i l’ambient familiar.
L’ambient era el d’una gran festa popular: famílies senceres disfressades, grups d’amics fent-se fotos abans de la sortida, nens corrent de la mà dels seus pares i persones grans caminant tranquil·lament. No es parlava de temps ni de marques, sinó de disfrutar, de reunir-se i de viure el Nadal d’una forma activa i compartida. Entre els participants també han destacat els petits elfs, nens i nenes vestits de verd que han aportar encara més color i fantasia a la cursa.
Una cursa per a tothom: famílies, tradició i esperit nadalenc
Un dels corredors habituals ha sigut Juan, de 60 anys, que ha completat els cinc quilòmetres en 20 minuts. Per ell, aquesta cursa és tota una tradició nadalenca: «Sempre he corregut la carrera disfressat; ho he fet durant més de deu anys. M’encanta participar tots junts, reunir-nos per Nadal i fer-ho gairebé al final de l’any». Acostumat a proves més llargues com les maratons, valora especialment el caràcter curt i popular d’aquesta cursa.
La disfressa, això sí, li ha jugat una mala passada: «Els pantalons són molt estrets, donen calor i és una mica molest però abriga i me’n vaig haver de sortir amb un de curt». Tot i així, ha decidit accelerar en els últims quilòmetres i ha creuat la meta satisfet. El seu consell és clar: venir a córrer perquè és divertit, saludable i ajuda a treure l’estrès gràcies a l’ambient nadalenc.
A la meta s’ha retrobat amb el seu amic Jaime, de 50 anys, que ha arribat dos minuts després, amb un temps de 22 minuts. Per al Jaime, aquesta carrera ja és una tradició: «Sempre participem en les carreres del Pare Noel. Córrer vestit de Pare Noel una vegada a l’any va molt bé, és divertit». Destaca el caràcter familiar de l’esdeveniment, amb presència de nens, famílies i persones grans. Tot i que ha decidit no portar la vestimenta completa, ho té clar: «La barba i els pantalons són superincòmodes, no ho recomano». Tot i així, anima tothom a participar l’any vinent, especialment per com d’emocionant és compartir-ho en família.
Els dos amics ja tenen marcat en vermell al calendari: el 26 de desembre, dia de Sant Esteve, participaran en la 46a Sant Silvestre del Masnou i també en la Cursa dels Nassos de Barcelona, cites que per a ells ja són tota una tradició per acomiadar l’any corrent.
Aquest esperit intergeneracional també el representen Consuelo (60 anys), la seva filla Andrea (38) i la seva neta Aitana (12), que corren juntes sempre que poden. «Som corredores totes, és una tradició», han explicat. Per a elles, córrer en aquestes dates té un significat especial: «Acabes l’any fent esport, perquè l’esport és salut». Consuelo assegura que sempre ha inculcat aquests valors a la seva filla i la seva neta, i ja tenen previst participar en la Cursa dels Nassos per acomiadar l’any.
Tot i que reconeixen que la disfressa no és el més còmode –els pantalons estrenyen, donen calor i piquen–, també en destaquen la part positiva: «Al ser corredores habituals, mola més anar així, vas guapa, la gent et mira i et dona una motivació extra». Els ànims del públic, la música i els colors del recorregut converteixen la carrera en una experiència diferent de les altres proves populars.
Una de les històries més emotives ha sigut la de la Dolors, de 71 anys, que ha participat acompanyada per tota la seva família: nets, nebots, cosins i fills. Era la seva primera vegada en aquest esdeveniment i, tot i que va haver de completar-la caminant per molèsties al genoll, ho ha fet amb un gran somriure. «Hem anat tots junts, uns davant i d’altres al darrere. L’important és participar», ha explicat. La calor de la disfressa i la barba, especialment en un dia tan assolellat, ha sigut el més dur, però ha acabat amb ganes de repetir l’any vinent si el cos l’hi permet.
La Cursa del Pare Noel ha tornat a demostrar que l’esport pot ser una gran festa col·lectiva, un punt de trobada entre generacions i una forma alegre i saludable de viure el Nadal. Aquí, més enllà del cronòmetre, el que compta és sortir, compartir i disfrutar.
Màgia i ball per a tothom
Com a colofó de la jornada, al finalitzar la cursa, les famílies que ho han volgut han pogut viure un dels moments més especials del dia amb la presència del Pare Noel original. Els més petits han tingut l’oportunitat d’ entregar-li la carta, i parlar amb ell, i a més tots els participants han pogut disfrutar d’una zona animada de ball, posant el colofó màgic a un dia marcat per l’esport, la il·lusió i l’esperit nadalenc compartit.
