Salut prorrogarà 15 dies l’ús de la mascareta als hospitals
Esteve Fernández, secretari de la conselleria, ha afirmat que s’està estudiant ampliar la mesura davant l’augment de contagis de grip.
El Periódico
Salut Pública prorrogarà 15 dies més l’obligatorietat de les mascaretes en centres hospitalaris i residències, tot i que inicialment estava prevista fins al 24 de desembre a causa de la incidència de la grip. Així ho ha anunciat el secretari del Departament de Salut, Esteve Fernández, en declaracions per al programa Via Lliure de RAC1: "Estem treballant perquè així sigui".
Fernández ha descrit el context actual com "una situació epidèmica alta, amb índexs que feia anys que no vèiem". Amb tot, ha transmès un missatge de tranquil·litat a l’explicar que les urgències "no estan col·lapsades" ni tampoc "a prop" d’estar-ho, tot i que sí "pressionades", i ha sigut prudent de cara a la celebració del Nadal: "Podria ser que després dels àpats de Nadal tornin a incrementar els casos i el pic arribi llavors, però és una cosa difícil de predir".
La mascareta és obligatòria a Catalunya des del 10 de desembre en centres i serveis sanitaris, així com també en residències d’avis i centres per a persones amb discapacitat, una mesura que es va implantar per 15 dies i que ara es renovarà 15 dies més. En aquest sentit, ha detallat que en els últims dies la incidència de la grip ha baixat, al passar de 480 a 382 casos per cada 100.000 habitants, però ha assegurat que, tot i que la sensació és que s’està "vorejant" el pic de contagis, "no es pot descartar que en els pròxims dies torni a remuntar" amb l’arribada de les celebracions nadalenques.
