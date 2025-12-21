Setge al ‘taxi pirata’ a l’aeroport
Els investigadors alerten del transport irregular vinculat a plataformes de reserva d’allotjaments que ofereixen trasllat i que acaben fent empreses subcontractades que donen feina a conductors sense llicència, sense contracte o en condicions d’explotació laboral.
Gisela Macedo
L’escena és coneguda per molts viatgers: després d’aterrar i sortir al vestíbul de la terminal de l’aeroport de Barcelona-el Prat, apareix algun home que s’acosta amb un insistent "¿Taxi?, ¿taxi?" per oferir un trasllat de manera il·legal. És la cara més visible dels taxistes pirates, conductors que traslladen passatgers sense autorització. Però aquesta pràctica va molt més enllà d’aquests captadors que actuen en vista de tothom.
Els Mossos d’Esquadra tenen aquest fenomen en el punt de mira i fan controls diaris. Divendres van portar a terme un dispositiu amb efectius d’Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya i Policia Nacional per anar més enllà de la captació i detectar tant transport clandestí de passatgers com explotació laboral de conductors. El desplegament es va saldar amb la identificació d’11 conductors, cinc dels quals eren irregulars. Per això, la Policia va obrir cinc expedients per estrangeria i Inspecció de Treball va incoar set expedients per irregularitats laborals. A més, hi ha un investigat i es va immobilitzar un vehicle que operava sense autorització per transportar passatgers.
Segons fonts policials, existeix una xarxa de transport irregular que passa desapercebuda, vinculada a grans plataformes de reserva d’allotjaments que ofereixen serveis de trasllat, més conegudes com a transfers. En aquests casos, l’usuari contracta el desplaçament per internet de manera aparentment legal, però el servei l’acaben prestant empreses subcontractades que, de vegades, fan servir conductors sense llicència, sense contracte o en condicions d’explotació. Aquesta cadena de subcontractacions els permet oferir preus econòmics que generen competència deslleial per als taxistes i els VTC que sí que compleixen la normativa i que paguen unes grans quantitats de diners per poder treballar legalment a l’aeroport.
El dispositiu de divendres es va centrar per primera vegada en l’àmbit laboral. Inspectors de Treball van controlar la situació laboral dels conductors identificats. "De vegades venen a l’aeroport a treballar per a una empresa però sense contracte, i altres vegades el contracte declara moltes menys hores de les que realment fan", van explicar fonts policials.
Jornades maratonianes
Les empreses que donen feina a aquests conductors precaris s’enfronten a multes a partir de 10.000 euros per cada treballador irregular detectat. En molts casos els mateixos conductors no són conscients de la gravetat de la situació en què es troben. "Són els últims desgraciats d’una cadena", reconeixen els agents.
Els investigadors han detectat conductors que fan jornades de fins a 12 hores diàries per uns 400 euros al mes i sense cap mena de garantia laboral. A aquest salari tan baix s’hi ha d’afegir una petita comissió que les empreses assignen a través de xats interns de WhatsApp, en què els conductors competeixen entre si oferint el preu més baix per a un trajecte. Qui presenta l’oferta més barata es queda amb el servei.
"Al final no saps a quin cotxe puges", va assenyalar el subinspector i subcap de l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària (ARSA) dels Mossos, Marc Alabernia, que va afegir que "la gent no sap què està contractant".
Per la seva banda, la Policia Nacional va acabar intervenint perquè la majoria d’aquests conductors irregulars són forans.
Cotxes immobilitzats
En aquest dispositiu, els agents de la Unitat de Trànsit dels Mossos van detectar al pàrquing de l’aeroport de Barcelona un jove conductor que transportava clients en un vehicle d’alta gamma amb matrícula blava, pròpia del transport de viatgers. El titular del vehicle, però, no coincidia amb el responsable de la llicència, un requisit imprescindible per operar. Tot i que el cotxe tenia matrícula de VTC, no podia donar servei a l’aeroport, de manera que el propietari va ser denunciat i el cotxe va quedar immobilitzat.
No disposar de l’autorització per transportar viatgers a l’aeroport comporta una sanció de 4.001 euros i la immobilització immediata del vehicle amb un cep. A més, fins que no es paga la multa, el vehicle no pot sortir del recinte. "Retenim dos o tres vehicles al dia per aquesta raó", van assenyalar les fonts policials consultades per aquest diari. En una de les rotondes del recinte aeroportuari, els agents havien immobilitzat aquest divendres vuit cotxes a l’espera que els propietaris abonessin la sanció corresponent per poder retirar-los.
La pressió contra el transport il·legal de passatgers és tan grossa que la Unitat de Trànsit dels Mossos ha obert una oficina permanent a l’aeroport, perquè abans s’havien de desplaçar des de la central de Sant Feliu de Llobregat per efectuar els tràmits.
El client, víctima col·lateral
La majoria dels viatgers que contracten aquests serveis irregulars són, sovint, víctimes sense saber-ho. "El client és el perjudicat i no és conscient que l’empresa subcontractada és fraudulenta", van assenyalar els Mossos. Quan els policies agafen aquests taxistes pirates i els passatgers es queden sense el trasllat, els mateixos agents s’encarreguen d’acompanyar-los a la zona on poden agafar un transport legal per desplaçar-se.
Els Mossos d’Esquadra duen a terme operacions gairebé cada dia contra el transport il·legal de passatgers a l’aeroport del Prat amb dispositius en els accessos per carretera a l’aeroport. Un lloc que descriuen com un "coll d’ampolla", ja que tots els vehicles han de passar irremeiablement per la mateixa zona, i això els permet filtrar amb facilitat aquells que els resulten sospitosos.
Des de començament d’any, la policia catalana ha fet més de 300 controls de vehicles al Prat. Molts dels taxistes pirates detectats també operen en zones hoteleres de la Costa Daurada o la Costa Brava, on capten turistes per portar-los a l’aeroport sense disposar de cap llicència. Per aquesta mateixa raó, els agents també reclamen la col·laboració de les policies locals d’aquests municipis per mirar d’intensificar la detecció d’aquesta pràctica il·legal.
