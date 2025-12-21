El tetris de les festes després del divorci
Ser part d’una família enllaçada i disfrutar d’unes vacances tranquil·les i relaxades és possible, però implica "molt esforç i negociació de la parella", adverteixen les creadores de Ser Madrastra
Olga Pereda
"Si ets mare i ets divorciada, organitzar-se per Nadal és molt complicat. El meu exmarit i jo hem pensat sempre en el bé de les nostres filles i la nostra ruptura ha sigut modèlica i sense conflictes greus. Tenim una relació cordial, però sé que som l’excepció". Laura Montes, madrilenya de 48 anys i mare d’una nena de 12 anys i un nen de 10, viurà aquest any el seu segon Nadal com a mare divorciada. El pla és que els nens passaran la setmana de Nadal amb ella i amb els avis materns i la de Cap d’Any, amb el seu pare i els avis paterns. Per Reis, la Laura i el seu exmarit conviuran a la casa d’ell per disfrutar junts d’aquell dia tan especial, com van fer durant els 14 anys que van estar casats.
Després de dos anys de descens continuat, les dissolucions matrimonials a Espanya van augmentar l’any passat el 8,2% i es van situar en 86.595, segons l’INE. El 95,8% van correspondre a divorcis, el 3,2% a separacions i l’1% a nul·litats. Les estadístiques de l’associació d’advocats de família demostren que un de cada quatre divorcis no arriba a acord amistós i un de cada 10 és altament conflictiu. No ha sigut el cas de la Laura i el seu ex, Miguel. Han esquivat qualsevol batalla no només pels seus fills sinó també per la seva pròpia salut mental. "Crec que ens hem deslliurat de disputes i pugnes perquè la nostra ruptura no va estar causada per infidelitats, ni problemes econòmics, ni traïcions. Tinc molts amics que han passat per un divorci amb aquests ingredients i ha sigut infernal", comenta el Miguel.
La Laura i el Miguel, acostumats a "negociar", reconeixen que quan un dels dos tingui "parella nova", el tetris nadalenc es complicarà bastant. I encara més si aquesta nova parella també té fills. Serà llavors quan passin a ser el que es coneix com a família enllaçada. Segons l’INE, a Espanya hi ha uns 6,3 milions de llars formades per parelles amb fills i la comunitat Somos Madrastras calcula que entre mig milió i un milió són famílies enllaçades. De la mateixa manera que passa amb les vacances d’estiu, les de Nadal són una altra olla a pressió per a moltes d’aquestes llars.
El paper de les madrastres
"Quan et converteixes en madrastra, la tendència general és dir-te que la teva opinió deixa de comptar, no és tan important com la de la resta de membres de la família. I això acaba amb què la madrastra és sempre la que acaba adaptant-se als altres. Aquesta creença és errònia i el que fomenta és que la vida en família enllaçada se senti forçada i incòmoda, dificultant que s’ajustin tots els membres", expliquen Aina Buforn i Berta Capdevila, autores de Manual para la madrastra moderna i creadores del programa terapèutic Ser Madrastra per promoure que hi hagi benestar entre les famílies enllaçades.
Quan una madrastra o un padrastre arriba a la família, normalment ja hi ha unes tradicions establertes i unes dinàmiques que regeixen com seran les celebracions nadalenques. "Conjugar expectatives i mirades tan diferents requereix molt d’esforç i negociació de la parella. Implica desterrar creences sobre com han de ser les coses i obrir-se a rebre unes noves opcions de cara que tothom tingui un espai en la família en què poder ser ells mateixos sense sentir-se apartats", asseguren. El seu consell a totes les madrastres i padrastres és mantenir algunes tradicions de cada nucli i, de mica en mica, crear també noves tradicions compartides.
La recepta per tenir unes vacances el més tranquil·les possible passa per l’anticipació, la previsió i la voluntat de compromís. "Anticipar què volem que passi, com desitgem celebrar i què estem disposats a negociar en parella per obrir-nos a noves opcions sense haver d’oblidar les necessitats d’una mateixa", acaben Buforn i Capdevila.
Subscriu-te per seguir llegint
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya