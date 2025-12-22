Pista de gel, fira de Nadal i aparcament gratuït a Lloret de Mar: el pla perfecte per a gaudir de les festes
Alba León
Aquest Nadal, Lloret de Mar es consolida en una de les ciutats més atractives per a gaudir de la Costa Brava gràcies a la seva proposta d'activitats per a aquestes festes. La seva combinació és única: el passeig marítim es converteix en una pista de gel pensada per a tots els públics, amb entrada gratuïta i pàrquing. Una oportunitat d'or per a gaudir a primera línia de mar durant aquestes festes.
Divertir-se enfront del Mediterrani: una pista de gel única
Fins al 7 de gener, Lloret de Mar ofereix l'única pista de gel de la Costa Brava. 240 m2 de gel per a gaudir amb els més petits d'una estampa hivernal a la platja única. Té un cost de 8 euros, amb els quals ofereixen 30 minuts de pura diversió amb els patins inclosos. Això sí, és obligatori usar guants per a entrar al recinte, millor venir preparat de casa per a llançar-se directament a la pista.
La Fira de Nadal embolica l'ambient amb aquesta olor tan característica d'aquestes dates. Hi ha casetes amb propostes gastronòmiques per a entrar en calor i una il·luminació increïble, presidida per un espectacular arbre de Nadal de 15 metres i acompanyada de diverses propostes d'animació musical. A més, els assistents també podran gaudir de l'impressionant conjunt modernista de la parròquia de Sant Romà, la 51a edició de pessebres i de diorames.Aparcament gratuït a Lloret de Mar per a Nadal i Reis
Per a facilitar la mobilitat i animar que tots gaudeixin de les festes, l'Ajuntament de Lloret de Mar ofereix fins a 4 hores diàries d'aparcament en els pàrquings municipals. Aquesta mesura, vigent també fins al 7 de gener, permet aparcar còmodament en el centre urbà per a gaudir sense pressa de l'oferta comercial, gastronòmica i d'oci del municipi.
Molt més que compres: un passeig pel comerç i l'art
Però Lloret per Nadal no és només el Passeig Marítim. És el moment ideal per a fer costat a les seves botigues de tota la vida, establiments familiars i botigues multimarca on trobar aquest regal especial de roba o calçat que no veuràs en les grans superfícies.
I entre botiga i botiga, el cos demana un descans. Les cafeteries i pastisseries del centre conviden a refugiar-se del fred amb una xocolata calenta o un bon cafè. Si et quedes a menjar o sopar, l'oferta és imbatible: des de la cuina tradicional catalana amb els seus arrossos i peix fresc, fins a opcions més informals per menjar tapes. Una barreja que conviu perfectament en un ambient vibrant.
El fermall d'or: Ses Majestats arriben per la mar
El 5 de gener a les 18:00 h, el Passeig Marítim tornarà a vestir-se de gala per a rebre la Cavalcada dels Reis Mags. Ses Majestats arribaran amb barca i la comitiva reial s'unirà pel Camí de Ronda. Serà el moment més esperat pels petits en la nit més màgica de l'any. Amb més de 30 patges acompanyant a les espectaculars carrosses de Ses Majestats i que recolliran les últimes cartes carregades de desitjos.
Enguany, no fa falta anar-se lluny per a viure la màgia. Lloret de Mar ho té tot: la pista de gel, bona gastronomia, activitats per a tots i facilitat per a moure's i gaudir sense mirar el rellotge.
