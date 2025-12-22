Sorteig Extraordinari de Nadal 2025
El cava es refreda a la Gran Via: repeteix per segon any un cinquè premi i reparteix 60.000 euros dècim a dècim
L’establiment, situat entre Viladomat i Comte Borrell, ha venut la sèrie completa per finestreta, i ha repartit 6.000 euros per dècim
Glòria Ayuso
L’administració de loteria número 270, situada a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, en ple cor de la ciutat, entre els carrers Viladomat i Comte Borrell, ha tornat a somriure a la fortuna. L’establiment ha venut una sèrie del cinquè premi del Sorteig de Nadal, i ha repartit 60.000 euros entre els seus clients.
«Tot s’ha venut per finestreta», explica Jordi Rosquilla, treballador de l’administració. «No ha sigut per a cap empresa ni grup concret; els números s’han venut un a un», afegeix, cosa que augura una alegria repartida entre diversos premiats. Cada dècim premiat està dotat amb 6.000 euros.
Primer premi
No és la primera vegada que la sort fa parada en aquest punt de la Gran Via. L’any passat, l’administració ja va repartir un quart premi del Sorteig del Nen i un cinquè premi de la Loteria de Nadal. I la memòria va encara més lluny: «Fa sis anys vam vendre també el primer premi», recorda Rosquilla, amb referència a l’anhelat Gordo de Nadal.
Amb aquest historial, no és estrany que l’ambient sigui d’expectació continguda. A l’administració, on treballen set venedors, el cava ja està a punt. «Ho tenim preparat, però encara no l’hem tret», confessen entre rialles, «per si la sort decideix tornar a trucar a la porta».
Comprovar dècims del Sorteig de Nadal 2025
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 ja està en marxa. Des de primera hora del matí, els nens de Sant Ildefons estan cantant els números i premis des del Teatro Real de Madrid, en una de les cites més esperades de l’any per a milions de persones a tot Espanya. Al llarg del matí s’aniran coneixent els números premiats, entre els quals el Gordo de Nadal, el segon i el tercer premi, a més dels quarts, els cinquens, els premis menors i els reintegraments.
Per saber si un número ha resultat premiat, és recomanable utilitzar canals oficials i actualitzats en temps real. EL PERIÓDICO posa a disposició dels lectors un comprovador de premis de la Loteria de Nadal 2025,
que permet consultar a l’instant si un dècim o una participació ha sigut agraciada i conèixer l’import exacte en funció dels diners jugats. Aquest tipus d’eines faciliten la comprovació sense necessitat de seguir tot el sorteig en directe i eviten errors a l’hora d’interpretar els premis.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós