La Cursa del Pare Noel tenyeix de vermell el Parc del Fòrum
Tot i que la majoria dels 3.300 corredors es van queixar de la incomoditat de córrer amb barba postissa i vestit blanc-i-vermell a joc, tots els participants van aconseguir el seu objectiu primordial: començar a disfrutar de l’esperit nadalenc fent esport.
Daniela Cabeza
La Cursa del Pare Noel va convertir ahir el Parc del Fòrum de Barcelona en un autèntic escenari nadalenc a l’aire lliure. Unes 3.300 persones van participar en aquesta cita festiva, amb sortida i arribada al mateix punt i un recorregut íntegrament pel parc. Gorros vermells, barbes blanques, música, rialles i un sol brillant van acompanyar corredors de totes les edats. L’ambient era el d’una gran festa popular: famílies senceres disfressades, grups d’amics fent-se fotos abans de la sortida, nens corrent de la mà dels seus pares i persones grans caminant tranquil·lament. No es parlava de temps ni de marques, sinó de disfrutar, de reunir-se i de viure el Nadal d’una manera activa i compartida. Entre els participants també van destacar els petits elfs, nens i nenes vestits de verd que van aportar encara més color i fantasia a la cursa.
Un dels corredors habituals va ser Juan, de 60 anys, que va completar els cinc quilòmetres en 20 minuts. Per a ell, aquesta cursa és tota una tradició de Nadal: "Sempre he corregut aquesta cursa disfressat; porto fent-la més de deu anys. M’encanta participar-hi tots junts, reunir-nos per Nadal i fer-ho gairebé al final de l’any". Acostumat a proves més llargues com les maratons, valora especialment el caràcter curt i popular d’aquesta cursa.
A la meta es va retrobar amb el seu amic Jaime, de 50 anys, que va arribar dos minuts després, amb un temps de 22 minuts. "Sempre participem en les curses del Pare Noel. Córrer de Pare Noel un cop l’any va molt bé, és divertit", va dir i va afegir que "la barba i els pantalons són superincòmodes, no ho recomano". Tot i així, anima a tothom a participar-hi l’any vinent, especialment per l’emoció de compartir-ho en família.
Aquest esperit intergeneracional també el representen la Consuelo (60 anys), la seva filla Andrea (38) i la seva neta Aitana (12), que corren les tres juntes sempre que poden. "Som corredores totes, és una tradició", van explicar. Per a elles, córrer en aquestes dates té un significat especial: "Acabes l’any fent esport, perquè l’esport és salut". Tot i que reconeixen que la disfressa no és gaire còmode, també en destaquen la part positiva: "Al ser corredores habituals, mola més anar així, vas guapa, la gent et mira i et dona una motivació extra".
Amb fills, nets, nebots...
Una de les històries més emotives va ser la de Dolors, de 71 anys, que va participar acompanyada per tota la seva família: nets, nebots, cosins i fills. Era la seva primera vegada en aquesta esdeveniment i, tot i que va haver de completar-la caminant per molèsties al genoll, ho va fer amb un gran somriure. "Hem anat tots junts, uns davant i d’altres darrere. El més important és participar", va remarcar.
A la Cursa del Pare Noel del Parc del Fòrum es va tornar a demostrar que l’esport pot ser una gran festa col·lectiva, un punt de trobada entre generacions i una forma alegre i saludable de viure el Nadal. Aquí, més enllà del cronòmetre, el que compta és disfrutar.
