L'invent de dos joves espanyols que revoluciona el registre de viatgers en allotjaments turístics: "El preu és molt llaminer per a tots els empresaris"
Els joves Diego i Tomàs Betancor, de Tejeda, desenvolupen una eina digital que automatitza l'enviament de les dades al Ministeri de l'Interior i modernitza la gestió turística
Elena Montesdeoca
Un programa que simplifica, automatitza i fa molt més fàcil i accessible l'enviament del comunicat dels viatgers ha obtingut un dels màxims reconeixements als Premis Emprenedors, organitzats per la Fundació Universitària de Las Palmas i la Fundació MAPFRE Canàries. El projecte, denominat 'Registre Parte Viatgers', és una iniciativa dels germans de vint anys Diego i Tomàs Betancor, naturals de Tejeda, els qui han desenvolupat una eina digital que modernitza i agilitza un tràmit quotidià en l'àmbit turístic i empresarial.
«Quan vam llançar el programa ens vam adonar que ja existien empreses similars en l'àmbit internacional però, això no obstant, en l'àmbit insular som els únics», va explicar Tomás Betancor. Ell va estudiar el grau en Dret a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, mentre que el seu germà Diego va cursar el grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses. La idea va néixer quan Tomàs, que gestionava habitatges de vacances, s'enfrontava a les dificultats de mantenir al dia l'enviament dels comunicats de viatgers. Tot i que la seva formació era jurídica, el procés li resultava complex i, a més, tediós. Per això, va demanar ajuda al seu germà per desenvolupar un programa que automatitzés el procediment i garantís una cura més gran en el tractament de les dades personals dels hostes.
"El preu és molt llaminer per a tots els empresaris de complexos turístics"
L'aplicatiu està en funcionament des del mes de març passat i l'acollida ha estat extraordinària. «El preu és molt llaminer per a tots els empresaris de complexos turístics», va assenyalar Diego, que va detallar que el cost del servei és de tres euros al mes per establiment. Els germans van explicar que, cada vegada que un hoste arriba a un habitatge de vacances, hotel o apartament, ha de lliurar el document d'identitat al responsable de l'establiment. Tot i això, el procés que ha de seguir l'encarregat per enviar aquestes dades al Ministeri de l'Interior -com exigeix el protocol- resulta tediós, ja que requereix recopilar una llarga llista d'informacions i remetre'ls a l'organisme en un termini màxim de 24 hores.
Tractament de dades
"El problema arriba quan moltes persones no recullen bé les dades, cometen errors perquè no entenen la lletra d'alguns clients i, a més, molts propietaris d'edats més avançades no saben com navegar per les seus electròniques ni descarregar-se els certificats necessaris per fer aquests tràmits", van argumentar els creadors. Per aquest motiu, els germans ajuden l'empresari a obtenir els certificats necessaris per fer el registre i l'enviament de les dades dels hostes d'una manera senzilla. "Si no compleix la normativa del Ministeri de l'Interior, la multa pot pujar fins als 30.000 euros", van destacar.
Una de les preocupacions més grans dels germans Betancor durant el desenvolupament del projecte va ser el tractament de les dades personals dels clients que s'identifiquen a través de l'aplicació. Atès que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades prohibeix fotografiar o escanejar documents d'identitat, van idear una solució innovadora: l'aplicació extreu la informació necessària mitjançant el codi MRZ –la zona de lectura mecànica situada a la part del darrere del DNI– sense necessitat d'escanejar-lo. Després, totes les dades es processen directament dins del dispositiu, sense enviar-se a través d'Internet, cosa que garanteix la seguretat i la confidencialitat de les dades i el compliment de la normativa vigent.
Avís automàtic
A més, un altre dels avantatges de l'aplicació és que avisa automàticament un dia abans de l'arribada del client si aquest no ha omplert el comunicat, per evitar retards o incompliments en l'enviament de dades al Ministeri de l'Interior. «Nosaltres, com a empresa, ens posem en contacte amb l'establiment i us comuniquem que el client que té previst arribar els pròxims dies encara no ha facilitat les dades necessàries».
Tot i això, el projecte no acaba aquí. Els germans estan treballant en acords amb Fund Grube i Cicar per oferir beneficis als hostes, de manera que, a més de llogar un apartament, els clients puguin rebre descomptes i promocions addicionals. «D'aquesta manera, els clients abans d'entrar a l'allotjament ja tenen una sèrie de beneficis», van subratllar.
Des que el projecte va veure la llum, les trucades i els missatges no han parat d'arribar als telèfons dels joves de Tejeda, que van assegurar que aquest és només el començament de la seva emprenedoria i que, a poc a poc, l'aplicació s'anirà actualitzant i comptarà amb moltes més funcions. «Estem molt contents perquè cada vegada són més les persones que confien en nosaltres i estan satisfetes amb la nostra feina», van manifestar amb un gran somriure.
