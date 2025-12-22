El loter de Las Arenas vol tornar a fer història
La parada del centre comercial barceloní, que ha repartit 12 grans premis de Nadal i del Nen des del 2022, esgota les hores prèvies al sorteig després d’augmentar la clientela entre un 30% i un 35%. "Avui no tancarem mentre hi hagi cua", diu l’administració de Barcelona.
Jordi Ribalaygue
"Bon dia. ¿Loteria de Nadal o del Nen?". La pregunta es repeteix una vegada i una altra com una gota malaia rere el taulell atapeït de dècims, sense gairebé cap forat lliure darrere el vidre on treuen el cap les dependentes. A mig matí, la cua creix fins a sobrepassar la porta de l’administració del centre comercial Arenas, a Barcelona, que aquests dies de voràgine obre d’hora i tanca més tard de l’habitual. L’establiment, creditor d’un palmarès nombrós en les últimes edicions de les dues rifes més esperades de tot l’any, ha disparat les vendes entre un 30% i un 35% de cara al Gordo d’aquest dilluns. I encara les ha incrementades més per a la del Nen, el 6 de gener.
"Des de dijous passat que tenim uns dies de bogeria non-stop: hem superat les expectatives", assegura Víctor Fernández, el loter trempat i de la broma dels grans magatzems de la plaça d’Espanya. "Des que va començar el desembre hi ha dies que no me’n vaig fins a les dotze de la nit, les tres de la matinada, les quatre... –bufa fort–. Els vigilants ja s’hi han acostumat, i el local aquests dies és casa meva. Fins i tot m’han de portar el meu fill per veure’l". Saturat de feina i satisfet, no té intenció de retirar-se després d’encadenar una ratxa gairebé immillorable: a més de tenir una criatura que farà un any i d’esperar una filla per al febrer, ha repartit dècims agraciats amb 12 grans premis de Nadal i del Nen des del 2022, que han impulsat el negoci, fins a aconseguir ser dels que venen més loteria a la ciutat.
Sobres sorpresa
"Darrere de tota aquesta propulsió hi ha molta feina de l’equip, sacrifici, esforç, fe cega... És una responsabilitat i em sento un privilegiat", respon Fernández. Els èxits han atorgat fama a l’amulet del local, una roca banyada en or. El mata-segells amb què es marca el revers dels desens garanteix que han sigut beneïts per la pedrota. "Tothom els frega a la pedra i s’hi vol fer fotos", diu el loter. Els sobres sorpresa de Las Arenas també són populars: les instruccions ordenen no descobrir el dècim que contenen fins que el sorteig no s’acabi. Un dia normalet els en compren 250. "Hi ha risc d’explosió si s’obren abans", fa broma Fernández. Un quart i un cinquè premi del Nadal passat van sortir d’aquests sobres.
Si al venedor hi ha una cosa que li sap greu és que en cap dels premis no va distribuir gaire cosa més que uns dècims solts, mai sèries senceres. "Ara el que vull és repartir un premi íntegre, el Gordo, el segon o un altre", admet. Diu que té el pressentiment que aquesta vegada el desig es complirà: "Cada número són 1.980 dècims en total. ¿T’imagines repartir-los en un hospital, en una empresa o al barri? I no són 1.980 persones, sinó que se n’han de comptar tres o quatre per dècim. Per a mi, seria el màxim".
Terminacions buscades
Mentre Fernández confessa que té la fe de ser de nou un dels protagonistes de la rifa, un home demana un dècim acabat en 7 darrere l’aparador. Arriba una mica tard, perquè tant aquesta terminació com l’acabada en 5 estan esgotades. "Ens les demanen molt més que les altres; només en tornem a tenir quan un restaurant o una empresa venen a liquidar i tornen el que no han venut, però no és gaire, una sèrie o dues", assenyala el loter.
Les butlletes acabades en 25 es van vendre en un mes a l’estiu i les sis sèries del 88235 van volar en una hora. Aquesta vegada és un dels més buscats, desitjat pels que creuen en càbales: coincideix amb la xifra del carnet que el papa Francesc tenia com a soci del club de futbol argentí San Lorenzo de Almagro i, al seu torn, quadra amb l’edat i l’hora de la mort del pontífex el 21 d’abril.
Ja és mala sort no trobar un número tan buscat a Las Arenas, perquè ha disposat almenys d’un número de cada terminació del 00 al 99 i de més consignacions que mai, fruit del creixement de vendes de l’any passat. Es van formar cues de categoria després que l’administració quadrés un repòquer prodigiós el 2023, quan va col·locar dècims de la grossa de Nadal i de quatre dels vuit cinquens premis.
Línies saturades
Si la sort els torna a somriure, Fernández voldria engrandir l’establiment per tenir més línies telefòniques –aquests dies estan saturades per tanta demanda– i unes instal·lacions més grans per fer enviaments a punts d’Espanya i l’estranger. Per ara, ja disposen d’una tercera finestreta de reforç, sobretot per atendre compradors que van al darrere de números molt concrets. "La gent ha sigut més previsora aquest any i vam tenir unes vendes molt fortes a l’estiu. Tant que al setembre gairebé ens vam quedar sense estoc, però ens vam tornar a carregar amb loteria d’altres administracions", explica.
Ahir diumenge, l’establiment va obrir a les set del matí i no va abaixar la persiana fins que no es va atendre l’últim comprador. "L’últim dia no acabo mai abans de quarts d’una o la una de la matinada: encara que m’hagi d’empassar dècims que no es venguin, no tanquem abans d’hora mentre hi hagi cua", diu Fernández, que va començar de zero en el negoci fa 10 anys, inspirat per la seva àvia. Per això s’emociona quan un avi insisteix que només vol loteria amb l’aura de la seva pedra i continua vivint en un pis de lloguer molt vell a Barcelona.
