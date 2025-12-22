La nit de Barcelona, amb menys violència però amb més drogues
Les baralles i les agressions sexuals han baixat aquest 2025 als vint barris que ofereixen lleure nocturn, segons les xifres dels Mossos. En els controls que es fan és sis vegades més probable trobar estupefaents que armes blanques.
Guillem Sánchez
A Barcelona només 20 dels 73 barris que conformen la ciutat tenen oferta de lleure nocturn que resulti d’interès policial. Llocs com la Vila Olímpica, el Raval, el Gòtic i l’Eixample presenten una concentració sensible de bars musicals i discoteques que, a diferència de la resta de barris, sí que requereixen la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona per garantir que la festa acabi en pau, sense baralles ni agressions sexuals.
Segons les dades que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, tant la violència física com la sexual han davallat en aquests llocs durant el 2025. Les denúncies que han presentat dones que han sortit de festa per Barcelona i han acabat patint una agressió sexual han baixat un 11,4% aquest any en comparació amb l’anterior.
La majoria d’aquests atacs, a més, es corresponen amb "tocaments" que s’han produït dins la discoteca o a fora, explica l’intendent Ignasi Teixidó, subcap de la regió policial de Barcelona dels Mossos d’Esquadra.
Les baralles de cap de setmana
Per als pares hi ha pocs temors tan presents com que una filla pugui ser assaltada sexualment quan surt de marxa, o que un fill acabi ferit immers en una baralla de discoteca. Totes dues coses continuen passant a Barcelona, com a qualsevol altra ciutat que aplegui tanta gent de festa nocturna, remarca l’intendent Teixidó. Però les dades diuen que el 2025 també han disminuït les baralles vinculades a aquests locals.
En concret, les denúncies per lesions doloses, és a dir, les que han presentat joves –o els pares– després d’haver sigut agredits durant una discussió provocada en una discoteca o bar musical, han caigut un 6,4%.
En sentit contrari, remarca l’intendent Teixidó, les detencions de persones que s’han barallat i han acabat colpejant una víctima han pujat un 17,7%. Aquesta correlació, menys víctimes però més agressors arrestats, es deu en part a la bona relació que hi ha entre els cossos policials i la seguretat privada dels locals, que avisen de seguida el 112 quan hi ha una baralla o una agressió sexual, assenyala l’intendent major Benito Granados, cap de la Divisió Territorial de la Guàrdia Urbana.
Les detencions d’homes que han agredit dones a la discoteca, igual que ha passat amb els que es barallen, també han augmentat un 8,1%. "Hi ha un protocol com el No callem que fa que els responsables de les discoteques ens avisin quan hi ha cap episodi de violència sexual", explica Granados. Aquesta fluïdesa fa possible que molts dels agressors siguin arrestats instants després del delicte.
Més droga que navalles
Els últims anys les armes blanques a la via pública han augmentat a Barcelona i a la resta de Catalunya. Tant els Mossos com la Guàrdia Urbana han activat plans específics, el Daga o el Ferro, per detectar persones que surten amb navalla al carrer, o que fins i tot se l’emporten de festa.
La direcció del cos català, a més de controls que es porten a terme a zones de lleure, també ha donat ordre de deixar constància en l’atestat cada vegada que apareix un ganivet o una navalla en un incident, encara que no s’hagi fet servir ni s’hagi esgrimit. El resultat d’aquesta investigació policial, segons Teixidó, és que al llarg de 2025 els incidents registrats en què consta que algú portava una arma blanca i eren en espais de lleure nocturn han augmentat un 22% en comparació amb el 2024.
Malgrat aquest repunt, continua sent molt més probable que en un escorcoll que es fa a prop d’una discoteca s’hi trobi droga que no pas una navalla, explica Teixidó. Per cada denúncia que es tramita per tinença d’arma blanca se’n fan sis per tinença de substàncies estupefaents.
Nits menys violentes
Els delictes denunciats als barris amb lleure nocturn han baixat un 12%. Els furts o els robatoris violents també han descendit. Els primers, un 12%, i els segons, que són els que cometen lladres que intimiden o agredeixen les víctimes, un 14,8%.
Els Mossos fan arribar dotacions d’ordre públic als llocs més conflictius. "A Catalunya sempre hi ha antiavalots de guàrdia a les nits, i si no estan ocupats en esdeveniments com grans concerts o partits de futbol, formen part del dispositiu de seguretat nocturn", explica Teixidó, que afegeix que aquest 2025 s’han incrementat el patrullatge i les identificacions. Granados, per la seva banda, remarca que la presència uniformada a prop de les discoteques aconsegueix que la gent es comporti quan surt.
En xifres generals, si se sumen tant els que es cometen de dia com de nit, els delictes han baixat a la ciutat de Barcelona aquest 2025 en comparació amb els últims anys. Sense comptar la pandèmia –en què les restriccions de mobilitat van fer caure tots els delictes–, s’ha de retrocedir vuit anys, fins al 2017, per obtenir unes xifres semblants.
