Tensió a Badalona pel reallotjament de la gent desnonada del B9
Unes 50 persones han impedit que uns 15 migrants vulnerables acudissin a dormir a la parròquia de Mare de Déu de Montserrat, com havien previst diverses entitats socials.
El Periódico
Segueix la polèmica a Badalona dies després del desallotjament massiu de l’institut B9 de Badalona. Entitats socials com la Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi van acordar ahir que acolliran durant un mes 15 persones amb una especial vulnerabilitat i que continuaven dormint al ras després del desnonament. Haurien d’haver entrat a la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona amb un dispositiu d’emergència temporal gestionat per la Creu Roja i amb el suport econòmic del Departament de Drets Socials de la Generalitat.
No obstant, davant l’arribada dels migrants, un grup d’unes cinquanta persones ha bloquejat aquesta tarda l’entrada de la parròquia protestant per la seva presència en aquest lloc. Els veïns han impedit que la Creu Roja descarregués matalassos i altres elements bàsics i que els immigrants accedissin a l’interior de la parròquia. Diverses patrulles policials van impedir que hi hagués incidents. Al lloc va acudir l’alcalde Xavier García Albiol, que va proposar als veïns aixecar la protesta per donar-li "marge" de negociació amb la Generalitat.
"Inacció" municipal
Les entitats estan avaluant la situació per mirar de trobar alternativa als 15 migrants que haurien de ser reallotjats. Alguns d’ells, que havien arribat a la parròquia, van ser derivats a un altre centre a Barcelona. Malgrat això, el Departament de Drets Socials de la Generalitat va denunciar la inacció de l’Ajuntament de Badalona amb els migrants desallotjats fa uns dies de l’antic institut B9 d’aquesta localitat i ha lamentat que el consistori no posés cap dels seus equipaments a disposició d’aquesta emergència.
Les entitats implicades en l’acollida dels migrants i la Generalitat estan mobilitzant els recursos limitats de què disposen per "suplir l’absència" de l’Ajuntament de Badalona davant l’actual situació. "Davant la falta d’alternatives de l’Ajuntament, el Departament de Drets Socials i una aliança d’entitats socials de Badalona han posat en marxa un dispositiu provisional d’emergència per atendre les persones afectades pel desallotjament del B9", van afegir.
Les entitats havien acordat que 15 persones poguessin sopar, dormir i dinar en horari de vuit de la tarda a vuit del matí i utilitzar alguns dels serveis del Centre Diürn Folre a Badalona, com per exemple les dutxes i la bugaderia. Aquest centre, que ofereix acompanyament social i cobertura de necessitats bàsiques a persones sense llar, és la suma d’esforços de l’aliança entre l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu, la Fundació Llegat Roca i Pi i Càritas Diocesana de Barcelona en un projecte denominat Bisbe Carrera.
Per escollir els migrants es van valorar les seves "condicions personals" i se les va seleccionar responent a "criteris socials i de vulnerabilitat", assenyalen les entitats. Les entitats socials estan atenent algunes de les persones més vulnerables des del dia del desallotjament, com és el cas de Càritas, que paga una pensió a cinc persones durant un mes, alhora que s’estan buscant nous espais d’acollida, i estan valorant si hi ha altres possibles vies de suport els desallotjats.
