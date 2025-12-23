Catalunya recupera menys del 3% de la despesa i guanya 28 vegades menys que Madrid
El bombo només concedeix 12,6 milions en grans premis i els madrilenys s’enduen 355,83 milions.
Jordi Ribalaygue
El sorteig va ser fugisser amb Catalunya, que va arreplegar quatre engrunes i prou, sense rascar ni un cèntim del Gordo ni del segon premi. En total, la comunitat s’emporta 12.592.000 euros amb els números premiats, sense comptar els ingressos de consolació, com la menudalla, les terminacions i les aproximacions, ni restar les quantitats que reté Hisenda. Els pobres rèdits de la jornada són més sagnants si es compara amb els 355,83 milions d’euros amb què la rifa ha inundat la Comunitat de Madrid, de les més beneficiades després de sucar en tots els premis tret d’un cinquè.
Només la ciutat de Madrid es va adjudicar 334.786.000 euros, el 94% del botí de la comunitat. La capital va celebrar els 64 milions d’euros que va caçar del Gordo, més 247,5 milions del segon premi, 2,3 milions del tercer, un milió entre els dos quarts i gairebé 20 milions amb sis dels vuit cinquens. La seva bona sort va contrastar amb els pírrics fruits de Barcelona, que només va capturar 376.000 euros amb cinc números premiats.
Els catalans queden molt lluny de recuperar els 428,12 milions d’euros invertits en dècims. Els guanys en grans premis equivalen tan sols al 2,9% de la quantitat apostada en l’edició d’aquest any. És una collita encara més fluixa que la de l’any passat, que també va ser sec per a Catalunya: el 2024, la comunitat va percebre 31 milions, amb els quals es va recobrar encara no el 7% de la despesa. Els madrilenys tampoc compensen el desemborsament previ al Gordo, que en el seu cas va escalar a 564 milions d’euros, però sí que els tornen gairebé dues terceres parts de la quantia jugada.
Quatre rals
Aquesta vegada, la localitat catalana que va obtenir més diners amb la rifa va ser Sant Boi de Llobregat. Una mateixa administració del barri de Marianao tenia 15 sèries del tercer premi (90693) i una d’un quart (25508). Amb aquesta fabulosa combinació, van caure 7,7 milions a la ciutat del Baix Llobregat. La segueix Badalona, regada amb 2 milions d’euros amb 10 sèries d’un altre quart premi (78.477).
L’únic premi de categoria que es va recordar de Catalunya va ser el tercer, que va deixar 9,1 milions d’euros. Són gairebé tres quartes parts de la baixa quantia que va aplegar la comunitat en un dia no gaire afortunat. Va tocar mig milió d’euros al Prat de Llobregat i mig més a Sant Joan de les Abadesses, amb una sèrie en cada lloc. Al seu torn, es van col·locar set dècims a Cadaqués, taxats en 350.000 euros després del sorteig, i butlletes soltes a Monistrol de Montserrat, Terrassa, Girona i Viella, en què els portadors guanyaran 50.000 euros per cadascuna. A més, Catalunya va pescar tres milions amb els dos quarts. Amb Badalona com a principal beneficiari, dels dos premis se’n van endur un pessic Olot, Arenys de Mar, Sort i Sant Boi.
