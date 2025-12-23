Edi Díaz, bomber, critica les noves balises V16: "Està bé com una cosa més però..."
No llencis els triangles d'emergència
Alexandra Costa
La transformació del model de seguretat viària a Espanya avança cap a una digitalització total, procés que culminarà amb l'obligatorietat definitiva dels nous dispositius lluminosos. El calendari marca l'1 de gener del 2026 com la data en què els tradicionals triangles deixaran pas oficialment a la balisa V16 connectada. Aquesta mesura, impulsada per l'administració, busca reduir la sinistralitat associada a l'atropellament de conductors que transiten per la calçada per senyalitzar una avaria. Tot i els avantatges tecnològics de la geolocalització i la connexió directa amb el núvol de la DGT, la transició ha despertat dubtes raonables entre qui trepitgen l'asfalt diàriament per salvar vides.
Veus autoritzades dins dels cossos de rescat han començat a matisar l'optimisme oficial i han aportat una visió pràctica i basada en l'experiència real. Edi Díaz, bomber destinat a València, ha esdevingut el portaveu d'una preocupació latent mitjançant un vídeo difós a TikTok que ha aconseguit un gran impacte social. El seu missatge és clar: la tecnologia hi ajuda, però la física de la carretera imposa limitacions que una llum sobre el sostre, per molt intensa que sigui, no sempre pot resoldre.
Un escenari real que desafia la tecnologia
Qualsevol normativa teòrica s'ha de sotmetre a la prova de la realitat, i és on sorgeixen les discrepàncies. El bomber valencià utilitza un cas pràctic molt visual per il·lustrar-ne l'advertiment: un sinistre ocorregut en una corba tancada. A les imatges compartides, s'aprecia un vehicle bolcat sobre el lateral, una posició que complica enormement la col·locació efectiva del senyal lluminós.
Hi ha circumstàncies en què la geometria de l'accident impedeix que la balisa compleixi la funció principal. Edi Díaz planteja interrogants directes als experts en trànsit sobre on ubicar el dispositiu en un cotxe que no està sobre les quatre rodes o que ha quedat ocult després de la vegetació o el guarda-raïl. La visibilitat de la llum queda compromesa si el vehicle sinistrat mateix obstaculitza la línia de visió de la resta d'usuaris, deixant el conductor accidentat en una situació de vulnerabilitat extrema davant del trànsit rodat.
L'anticipació com a clau de supervivència
L'argument central del professional d'emergències gira al voltant de la capacitat de reacció de la resta de conductors. Zones conflictives com els canvis de rasant o les corbes sense visibilitat requereixen una advertència prèvia per ser segures. La llum de la V16, en estar situada sobre el mateix obstacle, no avisa amb antelació si el vehicle es troba darrere d'un cim o un gir pronunciat; el conductor que s'hi aproxima es troba el perill de cop, sense marge de maniobra.
Mantenir els triangles d'emergència és vital en aquests contextos específics. Díaz insisteix que aquests elements permeten senyalitzar el perill amb 50 metres d'antelació, una distància que atorga segons d'or perquè els altres automobilistes puguin minvar la marxa i esquivar l'incident. Prescindir d'aquesta eina de preavís podria incrementar el risc de col·lisions secundàries, aquelles que tenen lloc quan un cotxe xoca contra un accident previ que no ha pogut veure a temps.
Recomanació experta per evitar rescats
Lluny de rebutjar la innovació, el missatge advoca per la complementarietat dels sistemes en comptes de la substitució radical. La balisa V16 és una eina excel·lent per ser vista en rectes o de nit i per enviar coordenades als serveis de rescat, però ha de conviure amb els mètodes analògics que garanteixen la seguretat a l'orografia complexa. Edi Díaz llança una recomanació professional contundent a tots els seus seguidors: conservar sempre els triangles al maleter, independentment del que dicti la futura obligatorietat exclusiva de la llum.
Evitar tragèdies més grans és l'únic objectiu d'aquest advertiment. El bomber conclou la seva intervenció amb una frase que resumeix la vocació del gremi i la gravetat de l'assumpte: "No volem treure ningú de dins d'un vehicle". Aquesta declaració subratlla que la prioritat absoluta és la prevenció. Utilitzar la balisa com un element addicional i no com a substitut únic en situacions de baixa visibilitat sembla, segons els experts a peu de carretera, l'estratègia més assenyada per protegir la vida de tots els usuaris de la via.
