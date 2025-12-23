"Fregar la calbaporta sort"
L’‘administració dels calbs’ de Sant Boi ven vuit milions amb un tercer i un quart, el 62% dels premis caiguts en territori català. "Està molt repartit", assegura Míriam Vázquez.
Germán González
Sant Boi de Llobregat s’ha emportat gairebé vuit milions d’euros dels tot just 13 que la Loteria de Nadal ha deixat a Catalunya, una de les xifres més baixes que han caigut en territori català. Aquest gran pessic el va repartir l’administració de loteria número 5 d’aquesta localitat del Baix Llobregat en un doblet històric. En concret, va vendre 15 sèries del tercer premi, el 90693, i una del quart, el 25508. La notícia va provocar ahir molta alegria en l’administració, que va començar a repartir copes de cava així com bombons i polvorons entre els que es van acostar.
Míriam Vázquez, propietària de l’administració, va explicar que es va fer càrrec del negoci fa un any i mig. L’any passat ja va repartir un segon premi de la Loteria de Nadal, al qual se suma el doblet d’ahir. També va apuntar que aquests premis han sigut molt repartits pel barri, principalment en un bar pròxim a l’administració amb què treballen des de fa temps.
"Tot ha tocat a gent del barri, a clients nostres que són gent treballadora, i jo estic encantada", va assenyalar la Míriam. La seva administració és molt coneguda a la zona després que l’any passat portessin a terme un sorteig de loteria entre totes les persones amb calvície que van acudir al local. "Després d’això, durant molts dies, vam tenir al nostre propi calb de la sort a la botiga perquè els nostres clients, els que compren dècims, l’hi puguin fregar per tenir sort", va explicar la Míriam. Per aquesta raó, la seva administració es coneix com "la dels calbs", com testifiquen nombroses fotos a la porta.
Després d’això, van repartir més de set milions d’euros l’any passat en la Loteria de Nadal. "Aquest any hem repetit l’acció i bé... ja portem dos premis. Així que estic encantada amb els calbs", va fer broma la Míriam. Per promocionar les vendes de Loteria per Nadal, l’administració va organitzar fa unes setmanes el calbs fest amb "un dj calb i un perruquer que rapava els cabells gratis", va dir la lotera.
Van sortejar 30 dècims de loteria entre persones amb alopècia que es van apuntar a la rifa. En total van ser unes 70. A més, des de l’any passat, han contractat el Raúl, un home amb calvície que es troba a l’administració amb un barret de copa i que deixa que li freguin el cap. "De tota la vida la gent supersticiosa creu que els calbs repartim sort i jo estic molt content de donar-la", afirma. Ell, no obstant, no té cap dècim premiat, tot i que sí que assegura tenir "molta sort en la vida".
"Em va molt bé"
Alguns clients afortunats van acudir a l’administració després de conèixer que tornava a repartir sort. És el cas de Magdalena Cañizares, una veïna del barri que va comprar un dècim la setmana passada que ha correspost al tercer premi. Li han tocat 50.000 euros. "Tinc una sensació de felicitat, és la primera vegada que em toca alguna cosa i em ve bé, ja que no tinc feina", va explicar la Magdalena. Amb el premi va explicar que farà un viatge: "La meva família es posarà molt contenta".
El José, jubilat, va explicar que li havien tocat 48.000 euros i que sempre compra en la mateixa administració, tot i que canvia de número. També va repartir sort un bar pròxim que va vendre diversos dècims, tot i que la majoria es van distribuir per finestreta.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”