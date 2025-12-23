El Gordo descarrega a comarques de Lleó castigades pels incendis
El 79432 va deixar fins a 728 milions (400.000 euros per dècim) en participacions venudes principalment als pobles lleonesos de La Bañeza, Villablino i Pola de Gordón. El sorteig va donar carabassa a Catalunya, amb 12,6 milions.
Guillem Costa
El 79432, el número guanyador del Gordo de la loteria de Nadal, va descarregar una fabulosa pluja de milions a Lleó, una província marcada aquest any pels incendis de l’estiu, que van calcinar unes 120.000 hectàrees, i diversos sinistres miners mortals. En total, el número, que va sortir a les 10.45 hores, va repartir 728 milions (400.000 euros per dècim) en participacions venudes principalment a La Bañeza, Villablino i Pola de Gordón.
La zona de Villablino va estar afectada greument per l’incendi d’Orallo, que es va declarar el 9 d’agost i que va trigar més d’una setmana a extingir-se. El poble de La Bañeza, conegut pel seu Gran Premi de Velocitat de Motos, va haver de posar en marxa albergs i dependències municipals per allotjar unes 3.000 persones desallotjades durant els incendis. El petit poble de Manzaneda, de 20 habitants, va concentrar 350 dècims venuts.
A La Bañeza, l’equip de futbol local va ser l’encarregat de vendre desenes de participacions, que ara s’han convertit en 268 milions d’euros, entre jugadors, famílies i veïns.
En aquesta geografia de la fortuna, el segon premi de la loteria també ha caigut a la capital, en una administració del carrer Barquillo en què ja es va repartir part del Nen del 2024. Aquesta vegada, van vendre íntegrament el 70048, que va comportar 248 milions d’euros i que va ser el primer gran premi a cantar-se, matiner, a les 9.20 hores. La major part d’aquest segon premi es va vendre on line i la majoria dels afavorits són treballadors de l’empresa tèxtil de Vigo Bimba y Lola. La firma té a tot Espanya una plantilla de 1.450 persones entre botigues i fàbrica, tot i que com a mínim tres dècims van anar a butxaques de veïns del barri.
A Catalunya, el Gordo va tornar a passar de llarg i el balanç va ser més que discret: tot just uns 12,5 milions d’euros van regar el territori català, malgrat que aquest any els catalans jugaven 428 milions. La tendència confirma la ratxa a la baixa dels últims anys: el 2023 es van distribuir uns 60 milions, el 2024 van vorejar 30 i el 2025 la xifra s’ha retallat fins aquests 12,5 milions, una de les dades més baixes dels últims anys.
A Sant Boi de Llobregat
El principal pessic català es va concentrar a Sant Boi de Llobregat. L’administració número 5 va vendre 15 sèries del tercer premi, el 90693, i va deixar 7,5 milions d’euros al barri de Marianao. Aquest número és premiat amb 50.000 euros per dècim. L’establiment, que ja va repartir un segon premi l’any passat i al qual aquest any ha caigut també un quart, es va donar a conèixer entre els veïns per la "calba" d’un home present, a la qual molts clients van fregar el desè a la recerca de sort.
Una part d’aquests desens no es van col·locar en finestreta, sinó a través del pròxim Bar 28, on diversos veïns van comprar a mitges amb familiars o amics. A més, el tercer premi també va deixar un milió d’euros més entre el Prat de Llobregat i Sant Joan de les Abadesses, amb una sèrie venuda a cada localitat. La resta del número, cantat a les 11.12 del matí, va provocar alegries a Alacant, Lleó, la Corunya, Saragossa, Sevilla, Còrdova, Madrid, Granada i Biscaia. Aquestes dues últimes províncies van ser les més beneficiades i van repartir 98 sèries als pobles de Santa Fe i d’Igorre.
Alegria a Badalona
La segona plaça catalana més afavorida va ser Badalona, gràcies a un quart premi, el 78477, que va deixar dos milions d’euros després de vendre-se’n 10 sèries. En aquest cas, els premiats són principalment habitants del barri del centre. Aquest mateix número també va repartir sort a Olot, on es va consignar una sèrie. Al llarg del matí, el segon quart premi, el que més es va fer esperar, va distribuir 600.000 euros més, amb sèries venudes en administracions de Barcelona, Arenys de Mar i Sant Boi.
Els cinquens premis van ser els més repartits geogràficament a les comarques catalanes: Viladecans, Montgat, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sort, Girona i Tarragona es van emportar un pessic dels números premiats. I per als menys afortunats que vulguin tornar a temptar la sort ara queda el pròxim sorteig del Nen.
