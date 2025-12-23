El Govern accepta que la reforma judicial a la ciutat de BCN es faci progressivament
Justícia dona llum verda a flexibilitzar a partir del gener l’entrada en vigor de la nova estructura de tribunals col·legiats que substitueix els jutjats unipersonals.
J. G. Albalat
El Ministeri de Justícia i els representants de les comunitats autònomes van acordar ahir que la tercera fase de la reforma de la justícia, que comporta l’eliminació dels jutjats unipersonals i la creació dels tribunals d’instància (òrgans col·legiats), entri en funcionament el 31 de desembre, tal com estava previst. No obstant, van pactar per unanimitat dotar de flexibilitat tots els partits judicials, de manera que la posada en marxa dels equips que ho requereixin es farà de manera progressiva en funció de les necessitats organitzatives. Aquest és el cas, per exemple, de Barcelona ciutat, on els tribunals d’instància arrencaran progressivament per acumulació d’assumptes i complexitat, com passarà en la jurisdicció mercantil, entre d’altres, segons fonts consultades per EL PERIÓDICO.
En la reunió, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va presentar les primeres dades sobre la reforma i va precisar que la llei, en vigor des del 3 d’abril, ha aconseguit reduir els actes de comunicació pendents (notificacions, requeriments, etcètera) un 36% de mitjana en les comunitats analitzades.
També va demostrar la seva efectivitat en l’agilitació de les execucions de sentències, amb reduccions de les executòries pendents, en alguns territoris, de fins a un 69%. A més, els ciutadans ja han fet gairebé 98.400 tràmits judicials a les Oficines de Justícia del Municipi (que substitueixen els jutjats de pau), des que es van crear al juny. Abans no hi havia la possibilitat de portar a terme aquestes actuacions telemàticament des de qualsevol municipi.
La llei introdueix una reforma organitzativa que té per objectiu modernitzar una planta judicial dissenyada al segle XIX: transforma els tradicionals jutjats unipersonals (3.800) en 431 tribunals d’instància, òrgans col·legiats en què els jutges es divideixen en seccions especialitzades (civil, penal, violència sobre la dona, etcètera) i que disposen d’una única oficina judicial de suport tècnic. A més de fer-ho a la capital catalana, el desplegament d’aquesta reforma està previst que s’efectuï el 31 de desembre a Girona, Lleida i Tarragona, a més d’Arenys, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus i Granollers. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va valorar molt positivament el resultat de la conferència sectorial i va remarcar que aquest any ha sigut clau per a l’aplicació d’aquesta llei, que té per objectiu aconseguir una justícia més àgil.
