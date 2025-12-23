"¡De la por hem passat a l’alegria!"
A Lleó, una de les províncies més castigades pel "malson" dels incendis de l’estiu, hi van caure 728 milions del Gordo. L’Asociación de Campaneros de Manzaneda en va vendre 350 dècims.
Roberto Bécares
En Celiano, de 77 anys, diu que "tallava llenya" per al foc al matí quan la seva dona va sortir al porxo i li va dir que els havia tocat el Gordo. "No m’ho creia, una alegria molt gran", assegura posant les mans al xamberg quan comença a créixer l’aiguaneu, però tant hi fa. S’enceten ampolles de xampany davant l’antiga escola de Manzaneda de Cabrera (Lleó) i hi ha algun paisà que fins i tot va en samarreta tot i que es voregen els zero graus.
És en Markel, d’uns 30 anys, que durant l’any viu a Vitòria i a les vacances ve a aquest preciós poble de muntanya, de cases de pedra, a prop de la muntanya Teleno, amb només 23 veïns censats i que, a l’estiu, com desenes de localitats de Lleó, va viure un autèntic malson. "És que érem entre dos incendis. Hi havia dies que queia cendra. Vam passar por", relata Markel.
De la por s’ha passat a l’eufòria en tot just uns mesos perquè l’Asociación de Campaneros, creada fa quatre anys per posar en valor una tradició ancestral del poble, va vendre 350 dècims del Gordo de Nadal (el número 79432), un total de 140 milions d’euros, repartits entre els nombrosos estiuejants, familiars i amics.
"És una campanada", admet el president d’aquesta entitat, Samuel Salgado, que des de l’inici compra el número venut a La Bañeza originalment i que, en un gir de justícia poètica, ha regat de milions tot Lleó, la província més afectada per l’onada d’incendis que va assolar el nord d’Espanya [un 20% de la massa forestal va quedar arrasada pel foc] a l’agost.
"¡De la por hem passat a l’alegria!", comentava un altre veí del municipi, que es dedicava tradicionalment a la ramaderia i al cereal i que a l’estiu s’omple de familiars dels antics veïns. "Aquest premi se n’ha anat a Barcelona, a Vitòria, a Elgoibar, a Ermua, a Barcelona... a molts llocs", comentava en Luis. "Jo ja estic jubilat, així que el premi anirà per a les filles i els nets".
"Jo no veia el sorteig, i em va avisar el meu germà, que li havia regalat un dècim. “¡Ens has donat el Gordo, tu!”, em va dir; “Ves a pastar”, que li vaig respondre jo", explica la Isabel al petit bar del poble, que a mitja tarda és una estafeta plena d’abraçades i de somriures. "Encara bo que el president el va comprar a La Bañeza i no pas a Astorga; si no, ens haurien donat per sac", comenta en Javi, pintor al País Basc i amb la mare que era d’aquí. "Porta un número fins i tot la meva sogra", presumeix.
"Com que som l’Espanya buidada, no es va recordar ningú de nosaltres durant els incendis, i mira, ara ens ha tocat el Gordo", comentava una altra paisana que acabava d’arribar de Valladolid. "Les que no em volien de pobre que de ric no em busquin", deixa anar un dels més joves. "Recony, jo no sé ni què tinc, crec que en porto alguns", diu en Pablo, amb la gorra del Pare Noel.
En total, 1.820 dècims del Gordo (79432) es van vendre a les localitats lleoneses de La Bañeza (on el va repartir el club de futbol), Villablino, una zona també particularment sacsejada pels incendis, i Pola de Gordón. El Club de Futbol de La Bañeza va ser una festa tot el dia. "Porta unes quantes ampolles de cervesa. ¿Són fredes, ¡oi? I una mica de vi, que aquí continuarem una estona". Gonzalo Prieto, president ple d’orgull, trucava al migdia a un hoteler de la localitat (13.000 habitants) perquè portés més begudes i menjar perquè la festa a l’estadi s’allargaria més del compte. Ja s’ho val. El club de futbol que presideix va repartir 117 sèries del Gordo (79432): 468 milions d’euros.
"Fitxem Vinícius"
"És una alegria immensa, inesperada. Feia 17 anys que jugàvem el mateix número i no ens havia tocat mai ni el reintegrament. I ara mira. Ja em diuen que he de fitxar, però cal tocar de peus a terra... tot i que si Vinícius no està content el fitxem", diu Prieto, que va tenir alegria doble aquest any: va superar un problema de salut i ara el Gordo, que, a més, "ha arribat a molta gent: a dos bars, a una farmàcia...".
El primer premi del Sorteig Extraordinari de Nadal ha sigut una alegria per a tot el municipi i per a tota la comarca de la Maragatería, que aquest estiu va quedar assolada per uns incendis que van cremar milers d’hectàrees i van provocar la mort de dos voluntaris veïns de la zona.
"Als pobles del voltant vam ajudar amb les flames. Aquí afortunadament no hi va arribar el foc perquè l’autovia el va aturar. Molta gent va perdre la casa, el camp, el bestiar...", diu la Claudia, amb el pare en la directiva i tots en la família portaven el desè. "Ara ho celebrarem", assegura la jove, que va ser un dels centenars de voluntaris de la localitat que van ajudar en la lluita contra el foc que es va iniciar a mitjan agost a Molezuelas de la Carballeda.
Cada jugador de l’equip tenia 10 dècims assignats per vendre a la família i amics i es cobraven dos euros de comissió per a les arques del club. "Hi ha un dels jugadors que són 10 germans i gairebé tots porten un dècim", diu Noemí, mare d’un dels centrals de l’equip, que porta enllaçades set victòries consecutives en la humil divisió regional en què competeix.
