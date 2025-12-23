Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"No ho oblidarem mai"

El matrimoni format per Maite Alonso i Óscar López reparteix 120.000 euros amb dues sèries del mateix cinquè, el 61366, en un local de Barcelona i un altre de l’Hospitalet de Llobregat.

Óscar López, en la seva administració del carrer de Galileu, a Barcelona. | MANU MITRU

Gerardo Santos

Barcelona

Un matrimoni que regenta dues administracions de loteria diferents va repartir dues sèries del mateix cinquè premi del sorteig de la Loteria de Nadal. Es tracta de l’administració número 287, situada al carrer de Galileu del barri de les Corts de Barcelona, i de la del número 19 de la travessera de les Corts, a l’Hospitalet de Llobregat, separades per poc més d’un quilòmetre i mig.

La primera, la barcelonina, va vendre als seus clients una sèrie sencera del número 61366 i la regenta Óscar López des del 2022. Aquest loter pot presumir d’haver disfrutat d’un any pròsper en el negoci, ja que va donar el primer premi del Nen del 6 de gener passat. "Ens ha anat bé. Des que vam donar el premi del Nen ens han augmentat les vendes per internet i a finestreta", admetia ahir López, que afegia que mai abans la seva administració i la de la seva parella havien entregat la sort alhora: "És veritat que compartim números, potser tenim dues sèries i ens en repartim una cada un, però és la primera vegada que donem un mateix premi".

L’establiment, situat al barri de les Corts, entre la popular plaça de la Concòrdia i el centre comercial L’Illa Diagonal, va ser un dels beneficiats d’un cinquè premi bastant repartit. La majoria de dècims es van vendre a Madrid capital, tot i que també van esquitxar Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, a més d’Albacete, Granada, Zamora i mitja desena més de poblacions espanyoles.

L’administració hospitalenca la lidera Maite Alonso des del febrer del 2024. La venedora no va poder evitar vessar llàgrimes d’alegria després de conèixer que havia repartit una sèrie, 60.000 euros del mateix cinquè premi, el 61366: "Aquest número no l’oblidarem mai". Alonso assegura que el premi s’ha quedat al barri, ja que es va vendre íntegrament en finestreta.

Celebració en parella

La Maite tenia clar que a les dues del migdia, una vegada tancat el seu comerç, es reuniria amb el seu marit Óscar per celebrar que entre tots dos havien repartit 120.000 euros als veïns dels barris de les Corts i Collblanc: "Ho celebrarem tot el que puguem, tot el que doni el dia".

Óscar López va explicar a aquest diari que les 10 butlletes guanyadores "es van vendre en part online i en part a finestreta". "És una sèrie íntegra, la 197, i es va vendre sencera", va comentar López, involucrat en el negoci de la loteria des del 2017, primer amb un punt mixt i després amb l’administració 287 de Barcelona des del 2022.

Al cap de poc de sortir el premi, l’administrador ja va rebre la trucada d’un portador d’un dècim intercanviable per 6.000 euros. "És un client amb qui tinc certa amistat. Em va dir que en portava un i em va donar l’enhorabona, perquè estem en ratxa des del Nen", va confessar López, satisfet.

Amb tot, el botí que Barcelona ha acumulat aquesta vegada en la loteria de Nadal ha sigut raquític. Prova d’això és que a municipis de la perifèria de Madrid els ha anat molt millor que la capital catalana. És el cas de Getafe (10 milions d’euros), Arganda del Rey (3,6 milions), San Lorenzo del Escorial (2,5 milions) Torrejón de Ardoz (2,46 milions) i Chinchón (dos milions).

