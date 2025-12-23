Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les víctimes asseguren que els delictes no han prescrit / LNE

Fonts de l’entorn de les víctimes asseguren que els delictes contra Flecha no han prescrit. "Partint de la premissa que som al davant d’un grup de coerció, per a nosaltres no ha prescrit cap delicte perquè el termini de prescripció començaria a comptar des que surten del grup. Som al davant possibles delictes continuats", asseguren. Fonts de la UB confirmen, per la seva banda, que el cas tindria recorregut judicial atès que hi ha delictes no prescrits.

Efectivament, el comunicat de la UB remarca que tots els indicis apunten que CREA va actuar com "un grup coercitiu d’alt control". Les 16 dones –la identitat de les quals no s’ha revelat per raons de seguretat– asseguren haver patit en el passat "una situació d’abús sexual". Els fets van passar fa 20 anys, tot i que a la carta que van dirigir l’estiu passat al rector de la UB per denunciar el seu calvari no van especificar la data exacta. Segons van relatar, quan eren estudiants, becàries, investigadores i doctorandes a CREA van mantenir relacions sexuals amb el seu superior, Ramón Flecha, "en un context de clara desigualtat jeràrquica". CREA va néixer l’any 1991 i des del 2020 ja no estava vinculada oficialment a la Universitat, tot i que continuava fent servir els seus espais i usant el domini ub a la seva web i en els correus electrònics corporatius.

