La Policia es presenta al CNIO a petició d’Anticorrupció, que investiga una denúncia

La fiscalia va obrir diligències per presumpte lucre contra dos ex alts càrrecs de l’àrea econòmica del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques.

Nieves Salinas

Madrid

Agents de la UDEF es van personar ahir a la seu del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), a Madrid, per requerir documentació en relació amb la denúncia que investiga la Fiscalia Anticorrupció per presumptes irregularitats en la contractació pública. Fonts del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats han indicat que el CNIO ha facilitat "la documentació sol·licitada de manera formal, que els agents s’han emportat únicament en un disc dur". Els investigadors han actuat per encàrrec d’Anticorrupció, que fa un mes va obrir diligències per una denúncia contra dos ex alts càrrecs de l’àrea econòmica del CNIO.

La denúncia va ser presentada per un ex alt càrrec del CNIO al juny contra altres antics directius de l’àrea econòmica de l’organisme i empreses afins per presumptament haver-se lucrat amb contractes que es fraccionaven o s’inflaven. El denunciant havia sigut candidat aquest any al càrrec de gerent del centre.

