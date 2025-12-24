Esdeveniment consolidat
Barcelona regula el botellon nadalenc del carrer Mandri: tancament dels supermercats 24 hores i talls de tràfic
L’Ajuntament descarta prohibir la concentració perquè considera que «seria contraproduent»
Veïns del carrer Mandri van destacar l’any passat l’esperit civilitzat del macrobotellon: «Tant de bo fos totes les nits»
La Guàrdia Urbana desallotja sense incidents 2.000 persones en el botellon de Nadal del carrer Mandri
Judith Cutrona
El que va néixer com una concentració espontània una tarda de Nadal, en plena vigència de les restriccions per la pandèmia, s’ha convertit cinc anys més tard en una festa consolidada i fins i tot multitudinària. Cada 25 de desembre, milers de persones –principalment joves– es reuneixen des de la tarda fins ben entrada la nit al carrer Mandri, al districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi, i converteixen la trobada en una tradició nadalenca més després del dinar familiar.
L’any passat es van arribar a concentrar unes 2.000 persones en aquesta artèria que aglutina majoritàriament bars. Davant la previsió que torni a passar, aquest any l’Ajuntament de Barcelona s’ha avançat i ha preparat un dispositiu per garantir la seguretat i minimitzar les molèsties als veïns. El consistori descarta prohibir la concentració –que no té convocatòria oficial, però es dona per feta– al considerar que seria «contraproduent», segons expliquen fonts municipals a EL PERIÓDICO.
El districte ha decretat el tancament dels supermercats 24 hores de l’àrea compresa entre el passeig de la Bonanova i la ronda General Mitre, i entre els carrers Muntaner i Ganduxer, des de les 18.00 hores del 25 de desembre fins a les 7.00 del dia 26. La mesura busca evitar la compra de begudes per fer botellon.
No obstant, els que es concentrin a la zona continuen tenint l’opció de consumir als bars del mateix carrer Mandri. També en aquest àmbit el consistori ha pres mesures: ha mantingut diverses reunions amb l’associació de comerciants per pactar que el tancament dels locals es produeixi entre les 00.30 i la una de la matinada. A més, s’ha acordat que cada establiment compti amb personal de seguretat en l’accés per garantir que no se superin els aforaments autoritzats, una mesura que alguns bars ja van prendre l’any passat.
En els últims anys, els restauradors s’han enfrontat a sancions de fins a 4.000 euros. L’any passat, el districte i els comerciants ja van arribar a un acord per evitar aquestes multes i concretar com han d’actuar els establiments en cas que es repeteixi el botellon. El pacte va implicar tancar totes les terrasses a les cinc de la tarda, assegurar-se de no depassar en cap moment l’aforament interior i evitar que els clients surtin al carrer amb begudes.
«¿Com t’enfrontes amb algú borratxo?»
Tot i que hi ha voluntat per part dels restauradors per evitar sancions, tots coincideixen que no és una nit fàcil. «¿Com t’enfrontes amb algú borratxo i li dius que no surti al carrer amb la copa quan et respon que l’ha pagat?», es pregunta el Carlos, treballador d’un dels bars del carrer Mandri. Després d’haver treballat els dos últims dies de Nadal, explica a aquest diari que aquest any ha optat per anticipar-se: «M’he agafat el dia lliure. No vull treballar un dia així».
La treballadora d’un altre local dubta que la convocatòria es repeteixi amb la mateixa força aquest any a causa de la previsió de pluja, una cosa que li dona certa esperança: «Si plou, la gent es quedarà dins». Tot i així, el temor de les multes i el descontrol persisteix. «Si et volen multar, et multen», resumeix.
Banys portàtils
L’objectiu d’aquest dispositiu és també garantir la mobilitat, per això entre les sis de la tarda de dijous i la una de la matinada de divendres es faran talls de carrers al voltant del carrer Mandri per garantir la seguretat viària i la mobilitat de la zona i desviacions del transport públic.
El dispositiu policial preveu un augment de la presència dels agents de la Guàrdia Urbana al carrer per assegurar la convivència veïnal i la seguretat, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, i també es posarà en marxa un reforç dels serveis de neteja repartint papereres i instal·lant banys públics. A més, hi haurà un servei de neteja durant la matinada del 26 de desembre per retirar els residus acumulats i adequar l’espai.
«Que se’n vagin a una discoteca»
La neteja és una de les principals preocupacions dels veïns. «Tot acaba fet un desastre. Que se’n vagin a una discoteca. Em sembla molt fort que l’Ajuntament ho permeti», critica la Carmen, veïna del carrer Mandri, que assenyala especialment la brutícia provocada pels que orinen a la via pública. «No hi ha dret», lamenta.
Aquesta falta de banys, no obstant, és una cosa que la Sara, habitual de la festa en anys anteriors, té molt present. «T’acabes estudiant els bars on que pots anar», explica, tot i que destaca l’ambient tranquil de la trobada: «No és com la Mercè, jo mai he vist un aldarull». Altres veïns, com el Juan, avalen la celebració i fins i tot en fan broma: «¡Baixaria jo a prendre una copa!».
