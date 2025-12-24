Crisi migratòria
Entitats socials i Generalitat pacten ressituar migrants del B9
Les autoritats accepten fer-se càrrec dels desallotjats, tot i que no informen de quin serà el seu destí final. Els que es trobaven a l’alberg de Can Bofí Vell van ser traslladats en minibús.
No ha transcendit a quins municipis pròxims seran portats els desocupats
Manuel Arenas
Culminava el dispositiu de trasllat de la quinzena de migrants desallotjats del vell institut B9 de Badalona que van ocupar l’alberg Can Bofí Vell, on havien recalat de la mà d’entitats socials, i que es va prolongar durant tot el dia d’ahir. Dos microbusos es van desplaçar fins a l’equipament durant el matí per traslladar els desocupats, que van ser reallotjats en altres equipaments.
El moviment es va produir després d’haver arribat a un acord les entitats socials i el Govern per ressituar bona part dels desallotjats, tant els que ocupaven Can Bofí Vell com els que estaven acampats sota el pont de la C-31, segons va avançar l’agència ACN i va poder confirmar EL PERIÓDICO. Ahir a la tarda, de fet, va començar un altre operatiu en aquesta zona en què van participar els Serveis Socials municipals i de la Generalitat, així com les entitats socials, per buscar una alternativa a les aproximadament 140 persones que s’hi refugien per passar la nit.
Sindicatura de Greuges
La previsió és que els desocupats s’allotgin a partir d’ara en municipis pròxims a Badalona, sense que de moment hagi transcendit quins. Des de mig matí, treballadors municipals i del Departament de Drets Socials van negociar amb els ocupants. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que en les pròximes hores hi podria haver «signes palpables» d’una solució. També es van traslladar fins a l’alberg membres de l’equip de la Sindicatura de Greuges. Fonts municipals van confirmar al matí que l’Ajuntament de Badalona ja té preparat el dispositiu de tapiat de l’immoble perquè no torni a ser ocupat.
Diumenge passat es va conèixer que un grup dels antics habitants del B9 havia ocupat Can Bofí Vell, una antiga masia que, fins al 2024, era l’únic alberg municipal per a persones que no tenen on dormir a Badalona. Segons fonts coneixedores del cas, aquell mateix diumenge la Guàrdia Urbana de Badalona va intentar desallotjar l’immoble. No van poder, ja que feia dies que l’ocupació estava consolidada, de manera que s’haurà d’iniciar un procés judicial per emprendre-la.
Un acord al qual van arribar l’Ajuntament, Drets Socials i entitats socials va possibilitar l’atenció a una quinzena dels desallotjats a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Crist. No obstant, desenes de veïns van impedir l’arribada material per acollir els migrants diumenge passat. El dispositiu d’emergència temporal gestionat per Càritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu, Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi, i amb el suport econòmic de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, va haver de derivar-se a altres centres per la pressió dels que allà s’hi van congregar. Ahir, aquestes entitats van confirmar que fins al moment 52 dels aproximadament 250 desallotjats del B9 han sigut «ressituats en diferents recursos posats a disposició per entitats socials i pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, incloses les 15 que havien de ser acollides en la parròquia». 40 persones més van poder ser reallotjades aquests dies en locals, parròquies o cases de particulars.
L’alberg municipal de Can Bofí Vell va tancar el maig del 2024. L’ Ajuntament de Badalona acumulava un deute d’1,7 milions d’euros amb la cooperativa Suara, que gestionava el centre des del 2020, cosa que va provocar que l’entitat no renovés la licitació del servei. La Síndica de Greuges va obrir una actuació d’ofici respecte al tancament de l’alberg i posteriorment va instar el govern Albiol a donar resposta a les persones que passaven la nit a l’alberg. Malgrat les constants demandes de l’oposició i d’entitats socials, l’Ajuntament no ha posat en marxa fins ara cap servei alternatiu al que s’oferia allà, on una cinquantena de persones podien pernoctar. De fet, la ciutat tampoc disposa d’un menjador social municipal, de manera que aquestes assistències als sensesostre van a càrrec d’entitats com les que formen la plataforma Taula Sense Llar de Badalona.
La sortida dels ocupants es produeix després de dies de tensió a la ciutat. Dilluns passat, més de 500 persones es van manifestar a Badalona en defensa de l’ocupació de Can Bofí Vell per part d’una dotzena dels desallotjats del B9. Ahir, un grup de desallotjats van intentar ocupar un altre antic centre educatiu en desús, el Ventura Gassol, a Montigalà. Mossos i Guàrdia Urbana de Badalona ho van impedir.
