REGNE UNIT

Un exregidor ‘tory’, acusat de violar la seva dona amb cinc homes més

Comença el judici en apel·lació del cas Pelicot amb una ovació a l'arribada de la víctima

Lucas Font

Londres

La compareixença davant la justícia ahir de Philip Young, un ciutadà britànic acusat de violar i drogar la seva dona juntament amb cinc homes més durant 13 anys, va marcar l’inici d’un procés que recorda el de Gisèle Pelicot a França i que amenaça de sacsejar l’opinió pública al Regne Unit. Young, exregidor del Partit Conservador entre el 2007 i el 2010, està acusat de 56 delictes comesos entre el 2010 i el 2023, entre ells violació, agressió sexual amb penetració, administració de substàncies estupefaents amb finalitats sexuals i possessió d’imatges indecents, incloses 230 fotografies de menors d’edat.

L’home, de 49 anys, va confirmar el seu nom, la seva data de naixement i el seu domicili davant els dos magistrats d’un tribunal de Swindon, una petita localitat a l’oest d’Anglaterra. Després de la breu compareixença, els jutges van ordenar la celebració d’una nova vista el 23 de gener en un altre tribunal del mateix municipi, el qual haurà de valorar si hi ha prou indicis per a la celebració d’un judici. Fins aleshores, l’acusat es mantindrà en presó preventiva.

Cinc investigats més

Els altres cinc acusats són Norman Macksoni, un home de 47 anys acusat d’un delicte de violació i de possessió d’imatges de contingut extrem; Dean Hamilton, de 46 anys, acusat de violació, agressió sexual amb penetració i tocament sexual; Conner Sanderson Doyle, de 31 anys, acusat d’agressió sexual amb penetració i tocament sexual; Richard Wilkins, de 61 anys, acusat de violació i tocament sexual, i Mohammed Hassan, de 37 anys, acusat de tocament sexual. Tots ells són ciutadans britànics i es troben en llibertat provisional.

