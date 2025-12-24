El Govern i les entitats socials han pogut reallotjar 120 de les 180 persones vulnerables que habitaven al B9

Segons la consellera de Drets Socials
Pau Lizana Manuel
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha denunciat la «inacció» de l’Ajuntament de Badalona per atendre les persones vulnerables desallotjades dimecres passat de l’antic institut B9 i ha assegurat que el pacte al qual van arribar aquest dimarts entitats socials i el Govern per oferir una alternativa residencial als desallotjats ha aconseguit reallotjar «120 persones, de les 180 identificades com a vulnerables que habitaven» l’edifici municipal. La consellera ha assegurat que aquestes persones estaran allotjades temporalment, almenys, durant «aquests dies» de Nadal davant «la situació d’emergència climàtica» per les pluges i el fred. «No és d’humanitat haver tret totes aquestes persones i haver-les deixat al carrer», ha resumit.
S’ha de recordar que l’acord entre les entitats socials i el Govern, en què també va participar la Síndica de Greuges, no només va afectar aquells desnonats que fa una setmana que pernocten sota un pont de l’autovia C-31 –a escassos metres de l’institut que va arribar a acollir 400 persones sense llar– sinó també aquelles persones acollides per entitats socials que no van poder entrar diumenge a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat davant la pressió veïnal i, finalment, aquells que fins aquest dimarts ocupaven l’antic alberg de Can Bofí Vell.
Només el 16%
La consellera ha reconegut que prop de 60 persones han rebutjat ser reallotjades. Martínez Bravo ho atribueix al fet que «derivar aquestes persones [a Serveis Socials] és una feina que requereix molt temps» i que «no s’ha fet des de l’Ajuntament de Badalona». La màxima responsable de Drets Socials ha assegurat que el consistori de Barcelona sí que va realitzar derivacions en casos d’extrema vulnerabilitat, però «no van ser suficients». Tan sols arribaven «al 16% de les persones identificades com a vulnerables dins del B9», ha explicat.
Durant la seva entrevista en el programa matinal ‘La Hora’, de La 1, Martínez Bravo ha denunciat també la «inacció» de l’Ajuntament de Badalona respecte a Can Bofí Vell, un espai tancat fa pocs mesos. La consellera, dijous passat, va demanar per carta a l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que reobrís la masia per «oferir una resposta de sortida immediata» als desallotjats. L’alcalde de Badalona, no obstant, es va negar a activar aquest recurs perquè «no està en condicions», segons ha recordat la consellera en una altra entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’.
Malgrat les queixes per l’actuació de l’Ajuntament de Badalona, Martínez Bravo ha reconegut que «la situació a l’assentament era molt delicada» i que, en alguns casos, ha implicat «temes delictius». «Però era una minoria de les persones que estaven allà. I el fet que sobre aquestes persones hagi de caure el pes de la llei, no treu que moltes d’altres estaven residint allà perquè no tenien cap altra alternativa», ha matisat.
