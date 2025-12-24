COMUNITAT DE RECERCA
El grup assenyalat pels abusos de Flecha a la UB anuncia que es dissol
CREA assegura haver patit un "assetjament sistemàtic i continuat" i decideix finalitzar la seva activitat oficial per "protegir la integritat i la seguretat" dels seus membres.
Olga Pereda
Un dia després que la Universitat de Barcelona (UB) anunciés la seva decisió de portar a la Fiscalia el cas dels presumptes abusos sexuals i de poder del catedràtic Ramón Flecha, el grup de recerca que va fundar el 1991 i que va liderar durant dècades, CREA, acaba d’anunciar a les xarxes socials la seva dissolució definitiva. La seva pàgina web, de fet, ja no existeix. "Amb l’objectiu prioritari d’evitar més perjudicis professionals als nostres integrants i protegir la seva seguretat personal, comuniquem la decisió de finalitzar la xarxa CREA amb efectes immediats", assegura en un comunicat publicat ahir a la nit en castellà, català i anglès a la xarxa social X. La comunitat –que té investigadores no només a la UB, sinó en altres campus catalans i de fora de Catalunya– assegura haver patit un "assetjament sistemàtic i continuat" i decideix finalitzar la seva activitat oficial per "protegir la integritat" dels seus membres. EL PERIÓDICO va intentar ahir posar-se en contacte amb la professora universitària Marta Soler, directora actual de CREA, per conèixer els detalls de la decisió, però la docent no va voler fer declaracions.
Encara que el dur comunicat de la UB no detallava cap nom, tot apunta que una de les docents expedientades durant sis mesos prorrogables sigui, precisament, Soler, que ocupava la direcció del Departament de Sociologia de la UB. Soler i altres professores i investigadores del nucli dur de CREA, com Lidia Puigvert i Rosa Valls, han defensat a ultrança Flecha, des que, a meitat de juliol, la premsa va publicar que 14 dones (ara se n’han sumat dues més) havien escrit una carta al rector, Joan Guàrdia, explicant els presumptes abusos sexuals que van patir en mans del que va ser el seu superior jeràrquic. Van ser víctimes de suposada coerció sexual, psicològica i manipulació. Els fets van passar fa 20 anys, quan eren estudiants, becàries, investigadores i doctorandes. Segons les advocades i la UB, els presumptes delictes no estan prescristos i el cas podria tenir recorregut judicial.
A l’ombra del totpoderós Flecha, les investigadores del grup CREA es van moure durant anys com un peix a l’aigua en l’elit acadèmica i els congressos internacionals sobre violència masclista, feminisme i educació. Tanmateix, investigadors de màxim nivell que prefereixen guardar l’anonimat reconeixen que només era un aparador. Asseguren que els seus estudis, almenys en el camp de l’educació, no eren solvents perquè ni els mètodes ni els resultats eren tan rigorosos com venien. El comunicat d’ahir a la nit, que no està firmat per cap investigadora, és la caiguda en desgràcia definitiva d’un grup universitari que presumia d’aspirar a la "transformació de la societat".
"Coerció" i "alt control"
El comunicat de la UB deixa clar que les denunciants han revelat a la comissió d’experts que han investigat internament el cas uns fets molt greus, els quals podrien ser constitutius de coerció sexual i psicològica, maltractament, explotació personal i professional, així com també de conductes vexatòries i intimidatòries. Segons la UB, els indicis apunten que CREA va actuar com "un grup coercitiu d’alt control".
