Reunió del Consell Executiu
Illa fa una crida a la calma davant la tensió veïnal
Gerardo Santos
Després de dies de tensió veïnal a Badalona per la gestió de l’assistència als centenars de migrants desallotjats dimecres de l’antic institut B9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va demanar als veïns de la ciutat que redueixin l’agitació social: «Faig una crida a la serenitat i a la calma, especialment als veïns de Badalona». «No perdem el cap, potser hi ha qui vol que els veïns perdin el cap, però jo no», va sentenciar Illa. L’apel·lació a la calma va tenir lloc durant la roda de premsa posterior a l’última reunió del Consell Executiu de l’any del Govern. A la pregunta sobre la situació a Badalona, dies després del dispositiu policial que va desmantellar l’assentament més gran de Catalunya, Illa va assenyalar que la «prioritat» del Govern és resoldre la problemàtica i «garantir el compliment de la llei i de la convivència d’acord amb els valors humanistes que sustenten l’acció de govern».
