Reforç de la seguretat
L’aeroport del Prat aconsegueix reduir els furts en un 80%
La instal·lació registra una caiguda històrica de la delinqüència. L’aplicació de les ordres judicials i el reforç de la vigilància aconsegueixen frenar els multireincidents. S’han dictat 59 ordres d’allunyament contra carteristes.
«Abans tornaven el mateix dia de ser posats en llibertat», diuen els agents
«Esperem baixar fins a menys de 200 robatoris al desembre», asseguren
Gisela Macedo
Durant anys, l’aeroport de Barcelona-el Prat va ser l’escenari ideal per als carteristes. Els furts diaris, molts comesos pels mateixos delinqüents una vegada i una altra, s’havien convertit en un problema. Avui, la situació ha canviat radicalment. Després de reforçar la seguretat, l’aeroport ha registrat una caiguda històrica de la delinqüència.
L’octubre passat –últim mes amb dades disponibles– es van registrar 220 fets delictius, un 80% menys que l’octubre del 2024, quan se’n van comptabilitzar al voltant de 1.100. La majoria dels casos –el 90%, segons els Mossos– són furts perpetrats per carteristes multireincidents que aprofiten la distracció dels viatgers. El canvi s’explica per una combinació de mesures: ordres d’allunyament inèdites, reforç d’agents i càmeres i control d’accés a les terminals.
Era un «colador»
EL PERIÓDICO ha acompanyat agents dels Mossos de l’Àrea Regional de Seguretat Aeroportuària (ARSA) durant un matí per conèixer des de dins com funciona el nou dispositiu.
L’aeroport del Prat no és un focus de grans crims ni de violència. Gairebé tots els delictes que s’hi cometen són furts, però, fins fa poc, es produïen de manera incontrolada. «Era un colador», reconeixen fonts policials. Cada dia s’acumulaven denúncies, els efectius no donaven l’abast i comptaven amb un nombre insuficient de càmeres de videovigilància, que al seu torn tenien una qualitat d’imatge que dificultava identificar els sospitosos.
A més, els carteristes multireincidents que acostumaven a actuar a l’aeroport semblava que se sentien impunes. Eren detinguts una vegada i una altra, però després de passar a disposició judicial quedaven ràpidament en llibertat i hi tornaven. «Tornaven a l’aeroport el mateix dia de ser posats en llibertat», recorden els agents.
Un punt d’inflexió ha sigut l’aplicació, per primera vegada, d’ordres judicials d’allunyament de l’aeroport contra carteristes multireincidents. La Fiscalia del Prat ha començat a decretar aquestes prohibicions d’accés al recinte per a delinqüents que acumulaven múltiples detencions per furts en el Prat. En total, des de desembre del 2023 s’han posat 59 ordres.
«Per fi ho hem aconseguit», expliquen els policies. La mesura, llargament reclamada pels agents, ha tingut un impacte directe en la reducció de delictes. «És un alleujament», reconeixen. Sense la possibilitat de tornar a l’aeroport després de passar per comissaria, molts dels habituals han deixat d’actuar al Prat.
Més policies i més càmeres
Aquest avenç judicial ha anat acompanyat d’un reforç dels recursos policials. Fa un any es va incrementar en un 44% el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a l’aeroport: van passar de ser 137 a 197 agents. Ells són els responsables de la seguretat a terra, és a dir, de tot el que passa abans del control de passatgers. En la denominada «zona aire», una vegada passat aquest filtre, la competència passa a ser de la Guàrdia Civil.
A tot això se suma també una forta inversió d’Aena en videovigilància. En els últims mesos, l’aeroport ha passat de tenir unes 3.000 càmeres a prop de 4.500, un 50% més. «S’han identificat punts negres i s’han col·locat noves càmeres per tenir la màxima cobertura possible», expliquen fonts dels Mossos.
A més de cobrir espais que abans quedaven fora del control visual, els nous dispositius ofereixen una resolució molt superior. EL PERIÓDICO ha accedit a la sala des d’on els agents supervisen en temps real tot el que passa a les terminals. A les pantalles, el nivell de detall és extrem, fins i tot fent zoom. «Pots veure fins i tot la marca de la samarreta que porta el sospitós», expliquen, remarcant com aquesta millora els facilita fer seguiments, identificar delinqüents i impedir robatoris.
Una altra mesura implantada en els últims mesos és el control d’accés a les terminals. Ara, personal de seguretat privada d’Aena sol·licita, just al passar les portes d’entrada a la terminal, la targeta d’embarcament a totes les persones que intenten entrar al vestíbul i mira d’impedir l’accés als que no vagin a viatjar o no acreditin un motiu justificat.
Si bé abans qualsevol persona podia accedir lliurement fins al control de passatgers i equipatges, ara no tothom pot entrar a les instal·lacions. Les fonts policials consultades coincideixen que l’efecte dissuasori ha contribuït a la disminució dels furts, tot i que adverteixen que alguns delinqüents han començat a operar a la zona de l’aparcament.
Aquest filtre ha rebut crítiques per estar impedint l’accés de persones sense llar que anteriorment vivien a l’aeroport. Els Mossos reconeixen que aquestes persones vulnerables no delinquien, però expliquen que alguns carteristes es feien passar per aquest perfil per poder deambular per les terminals sense aixecar sospites. El febrer passat, un polèmic dispositiu policial va expulsar un centenar de persones sense llar que pernoctaven a l’aeroport.
Amb aquest conjunt d’actuacions, el nombre de fets delictius ha baixat progressivament fins a arribar al seu punt màxim l’octubre del 2025, amb 220 delictes registrats. Els agents destinats al Prat confien a reduir encara més la xifra aquest desembre, malgrat la gran afluència per les festes nadalenques. «Esperem baixar fins a menys de 200 furts aquest desembre», asseguren. I recorden que aquest any hauran passat per l’aeroport «53 milions de persones, més de sis vegades la població de Catalunya», remarquen.
Ara podran dedicar més temps a altres problemes rellevants, com la persecució dels taxistes pirata i l’explotació de conductors irregulars. «Abans no donàvem l’abast amb els furts; ara sí, i podem fer més coses», conclouen els agents.
