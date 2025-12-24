Més policia als eixos comercials
L’Ajuntament de Barcelona manté fins al 19 de gener l’operació Nadal, un ampli dispositiu destinat a garantir la seguretat, la convivència i la mobilitat.

El desplegament de l’operació Nadal, fins al 19 de gener, se centra especialment en eixos comercials i zones de gran concurrència, com l’entorn de la Sagrada Família, la Rambla, el parc Güell, el turó de la Rovira, el passeig de Gràcia, el Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La Guàrdia Urbana ha incrementat la presència en la via pública i ha prioritzat les patrulles a peu i les tasques de proximitat.
En el marc d’aquest dispositiu, la Policia Local es coordina amb Mossos d’Esquadra per desplegar patrulles conjuntes en zones de més afluència. Les actuacions se centren a prevenir delictes amb la seva presència dissuasiva, a respondre de pressa davant incidents com furts i a controlar infraccions que afectin el civisme, com ara consum d’alcohol al carrer o venda ambulant il·legal.
A més, la Guàrdia Urbana ha reforçat les inspeccions en locals freqüentats i ha posat especial atenció en els nivells de soroll, aforaments, consum d’alcohol per a menors i compliment d’horaris de tancament, terrasses incloses.
S’ha activat un dispositiu específic de seguretat viària amb controls d’alcohol i drogues a conductors en punts estratègics, especialment en dies de més mobilitat.
Per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha reforçat el servei de metro per facilitar desplaçaments per Nadal, Cap d’Any i Reis. A més, com és habitual, la nit de Cap d’Any el metro funcionarà tota la nit sense interrupció.
Obres prohibides
Queden prohibides les obres amb afectació a la via pública en les zones de més activitat comercial. Les úniques excepcions són obres d’urgència o les que ja estan planificades com les de la Rambla o l’L8 de Ferrocarrils. Per a la resta d’obres actives fins al 6 de gener, s’exigeixen mesures addicionals de seguretat, senyalització i neteja. Fins al 7 de gener, l’Ajuntament també ha desplegat 132 operaris i 70 vehicles per mirar de reforçar la neteja en zones de més afluència.
A més, el 31 de desembre, l’1 de gener i el 5 de gener, la neteja encara es reforçarà més. Una vegada acabades les festes, a partir del 7 de gener i fins al 17, s’habilitaran punts de recollida d’arbres de Nadal per la ciutat, perquè els ciutadans els puguin tirar.
