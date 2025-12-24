Investigació oberta
Mossos rastreja el GPS del mòbil de Jonathan Andic per reconstruir els seus passos
Els investigadors treballen per aclarir el recorregut exacte i la durada de la visita a Montserrat que va dir haver fet dos dies abans de la caiguda mortal del seu pare.
La principal hipòtesi de la policia és que la mort d’Andic va ser un accident
La causa segueix oberta per contradiccions en la declaració de Jonathan
Germán González
Els Mossos d’Esquadra no investiguen únicament el que va passar el matí del 17 de desembre del 2024 al sender que enllaça Montserrat i les coves del Salnitre de Collbató, quan Isak Andic, amo de Mango, va morir després de caure des d’una altura de més de 100 metres mentre caminava amb el seu fill Jonathan. La policia catalana també rastreja els moviments que Jonathan va realitzar en els dies previs a l’accident mortal amb l’ajuda de la geolocalització del seu mòbil.
En la seva segona declaració davant la unitat que investiga el cas, Jonathan va explicar que dos dies abans del sinistre s’havia acostat a inspeccionar la ruta amb l’objectiu d’organitzar l’excursió que faria a soles amb el seu pare i comprovar que el terreny fos practicable. Amb l’anàlisi del dispositiu, els agents no només pretenen concretar la ruta que van seguir el dia dels fets, sinó també els moviments de Jonathan en aquesta visita prèvia a Montserrat. En aquest sentit, la policia mira de saber on va deixar el cotxe aquell dia, a quins llocs exactament del sender va estar i el temps que va trigar a recórrer-lo, així com si es va demorar en algun punt del trajecte.
Contradiccions
Fonts policials apunten que, en la seva declaració, el fill de l’amo de Mango es va confondre amb el lloc en el qual havia aparcat el cotxe el dia dels fets i entenen que aquesta ubicació que va esmentar és en realitat on va deixar el vehicle per primera vegada, extrem que ara intenten acarar amb el geolocalitzador. Així, els investigadors analitzen el senyal dels repetidors de telefonia mòbil a què es va connectar el terminal.
La ruta de Collbató és habitual entre els senderistes i presenta una dificultat baixa. El dia dels fets, Isak Andic va caure en un punt estret, pel qual s’ha de passar d’un en un i en el qual no hi havia tanca de protecció. Va morir gairebé immediatament. En la seva declaració policial, Jonathan Andic va explicar que caminava per davant del seu pare i que va sentir un despreniment de roques. Al girar-se, va veure com el seu pare queia.
Les comprovacions sobre la geolocalització del mòbil se sumen a altres detalls analitzats al terminal de Jonathan Andic, com determinar si va fer o no fotos del lloc en el qual va caure el seu pare o saber quines trucades va realitzar després del sinistre. Fonts policials indiquen que a qui va trucar primer, diverses vegades, va ser al mateix Isak Andic, malgrat que acabava de precipitar-se per un barranc. Després va contactar amb la parella del seu pare, Estefanía Knuth i, posteriorment, amb emergències.
Nou informe
Després d’analitzar el telèfon, els Mossos ultimen un informe que entregaran al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Martorell en les pròximes setmanes. De fet, els investigadors van requerir el dispositiu a inicis de setembre després de constatar que el fill de l’amo de Mango havia sol·licitat un nou terminal poc després del sinistre. Segons fonts consultades, la informació que emmagatzemava era la mateixa que a l’antic telèfon.
Después de rebre aquest nou informe, la jutge que instrueix ara la causa haurà de decidir si cita a declarar o no Jonathan Andic en qualitat d’investigat, és a dir, assistit pel seu advocat.
Després d’un any d’investigació, la principal hipòtesi de la policia és que la mort d’Andic va ser un accident. No obstant, la causa continua oberta per algunes contradiccions en la declaració de Jonathan. Per exemple, on es trobava quan es va produir l’accident, on va deixar aparcat el vehicle o per què, després de la caiguda, no va trucar immediatament al 112.
El jutjat també té els informes tècnics dels Mossos i dels Bombers sobre l’estat del terreny, humit però practicable; la reconstrucció de l’accident, amb les roques despreses; una anàlisi de la caiguda d’Andic i l’angle de precipitació, així com l’autòpsia practicada a l’empresari, que va constatar que la mort va ser conseqüència de l’impacte contra el terra.
Els agents també van analitzar el telèfon mòbil de l’amo de Mango, que va quedar trencat, però es va poder recuperar informació. A més, els Mossos van prendre declaració a la família Andic, així com a directius i treballadors de Mango, que van explicar com eren les relacions entre pare i fill, tant des de feia anys com en els últims temps, després que Jonathan comuniqués al seu pare la seva intenció de casar-se.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”