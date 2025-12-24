Diumenge
EL PERIÓDICO aborda en profunditat diversos temes de la metròpoli
El Periódico
En la seva constant aposta per la informació de proximitat, EL PERIÓDICO abordarà en la seva edició impresa de diumenge vinent, 28 de desembre, diversos temes de l’àrea metropolitana de Barcelona. Sota l’epígraf de Metròpoli el diari es referirà a aquesta zona des de l’enfocament de les diferents seccions.
La secció de Barcelona explicarà el repte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) respecte a la mobilitat amb l’anàlisi dels 10 reptes més importants: la connexió de l’L9, la prolongació de l’L3 fins al futur Clínic, el desenvolupament de la zona de baixes emissions (ZBE) i les concessions als nous autobusos metropolitans, entre d’altres. També el diari dona veu als alcaldes del Baix Llobregat en la seva demanda d’un ramal de Ferrocarrils de la Generalitat que actuï com el metro del delta.
La secció d’Economia calcula quants diners podria ingressar l’àrea metropolitana si es permetés als municipis aplicar un recàrrec a la taxa turística.
El cas de Viena
En Internacional, s’explica un cas interessant de cara a resoldre la crisi habitacional. Viena, la metròpoli de la vivenda protegida, compta amb 400.000 vivendes de propietat pública que s’ofereixen a preus raonables. A la pràctica, qualsevol hi té accés, no fa falta tenir ingressos molt baixos. La ciutat austríaca ha aconseguit abaratir el preu de la vivenda.
La secció de Política explicarà quants projectes de la llei de barris es queden en l’AMB i quina serà la inversió del Govern.
En Societat es descriu el nou paradigma del reciclatge dels residus a la metròpoli.
Cultura aborda els projectes culturals previstos i no tan coneguts, com el festival de novel·la negra de Tiana i el de blues de Cerdanyola, entre d’altres.
I Esports es fixa en totes les instal·lacions que permeten fer exercici a l’aire lliure, des de rocòdroms fins a parcs per a persones grans.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”