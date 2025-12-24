Urbanisme
La Rambla guanyarà un 33% d’espai per als vianants després de ressituar les terrasses
Ajuntament, Gremi de Restauració i Amics de la Rambla aconsegueixen un principi d’acord per situar els vetlladors entre els escocells dels arbres.
Patricia Castán
La tortuosa reordenació dels usos de la nova Rambla, en plena reforma i que ha d’encaixar quioscos, floristes, terrasses i altres activitats, acaba de fer un nou pas amb el principi d’acord per ressituar entre els escocells dels arbres la trentena de vetlladors de bars i restaurants actuals, que a més es reduiran en mida.
La nova disposició preveu que l’eix acabi guanyant un 33% d’espai per a vianants al tram central, tot i que de moment el gener del 2026 obligarà a suspendre temporalment les primeres llicències de terrassa per emprendre la reforma de la tercera fase.
Les terrasses s’aniran retirant per tornar gradualment, però tenen per davant més d’un any d’afectacions, si es compleix l’objectiu de finalitzar les obres el primer trimestre del 2027. En l’actualitat l’eix aglutina 62 de locals d’hostaleria (representen un 30% dels negocis), la meitat dels quals tenen llicència de terrassa i s’hauran de ressituar per desembarassar el passeig central.
Fins ara, als trams més congestionats el pas era només de 2,4 metres, i en molts casos de poc més de 3. Al tirar enrere els vetlladors i passar a col·locar-los entre els arbres i no davant seu com era usual, es triplicarà la zona central de pas fins als 8,5 o 9,6 metres (segons els trams), va explicar ahir la cinquena tinenta d’alcaldia i responsable de Promoció Econòmica, Raquel Gil. La tercera fase d’obres de la Rambla –que van començar el juny del 2024, amb una previsió de 34 mesos i una inversió de 55,6 milions– arriba després de mesos de diferents afectacions als dos laterals, que han fet efecte en la facturació de tot el comerç del passeig. Per això, l’Ajuntament afronta la nova reordenació mirant de "respectar l’activitat econòmica", tot i que Gil va ser rotunda a l’assenyalar que "hi haurà una reducció del nombre de cadires i taules", que haurà d’acabar de pactar-se amb Amics de la Rambla i amb el Gremi de Restauració de Barcelona.
Serrells per pactar
El director d’aquesta última entitat, Roger Pallarols, va fer èmfasi en el fet que totes les parts treballen sobre un "principi d’acord", que no serà un acord final fins que no se n’especifiquin tots els serrells. I és aquí on la bel·ligerant patronal lluitarà fins al final per no retallar (o només el mínim) l’oferta actual. De moment, no es contempla guanyar llicències sinó que es conservaran les mateixes, intentant que els reajustaments de mida siguin proporcionals per a tothom, va afegir Àlex Balletbó, president d’Amics de la Rambla.
Les actuacions urbanístiques han comportat fins ara l’ampliació de voreres laterals i la retirada dels antics quioscos d’ocells i la imminent reubicació provisional dels quioscos de premsa i les floristeries. Però quedava pendent afrontar el puzle de l’hostaleria. En concret, l’alliberament de 1.436 metres quadrats de l’espai públic a costa, essencialment, de la nova col·locació de les terrasses suposa guanyar un 33% d’espai per al passejant al tram central, emfatitza el consistori.
Des del novembre els treballs ja afecten el tram central, però serà al gener quan s’iniciaran els que impliquen infraestructures, paviment, llums i mobiliari urbà en diferents etapes des de Liceu al Pla de l’Os i fins a Nou de la Rambla. Arribat aquest punt, toca "reconfigurar l’espai" prioritzant no només l’accessibilitat i seguretat, sinó la millora de l’oferta comercial. En aquest sentit, recol·locar les terrasses també servirà per "actualitzar la seva imatge", en favor de més qualitat. Pallarols va dir que no busquen homogeneïtzar-les ni que siguin clòniques, sinó "donar-los un tractament conjunt" que les millori, com ja es contempla en l’ordenança de terrasses. La base de la reordenació és que els vetlladors respectin unes distàncies i separacions que garanteixin la comoditat i seguretat dels usuaris.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”