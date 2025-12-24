Susana Fuster, periodista i professora universitària: "L’important és com ho comuniques"
Periodista i professora, afirma que comunicar bé requereix molt entrenament i pràctica.
«Per a una xerrada, l’estructura en trios –tres conceptes, tres idees– facilita la comprensió»
«Quan posem el focus en l’audiència, en aportar i connectar, la tensió baixa»
Olga Pereda
El 77% dels universitaris reconeixen que no han tingut formació en comunicació oral. ¿Quina reflexió es mereix?
És una dada reveladora i preocupant perquè la comunicació és tot. Som éssers socials i comunicatius per naturalesa. Des del meu punt de vista, el sistema educatiu està tan centrat en l’aprenentatge de continguts i els ha prioritzat tant que ha descuidat les habilitats transversals. Aquestes capacitats marquen la diferència en la societat actual en la qual, gràcies a la IA, tot està ja disponible a cop de clic. La gran pregunta no és què saps, sinó com ho comuniques.
Però ningú ho ensenya.
Alguns centres sí que ho fan. A la Universitat Carles III, on soc professora, treballo les habilitats interpersonals. Però el sistema educatiu, en línies generals, no està donant prou importància a aquest tema. S’assumeix que cadascú ha de treballar-lo sol, quan és cert que requereix molt entrenament i pràctica. Com en qualsevol altra disciplina, hi ha eines i estratègies que ens poden ajudar a comunicar millor. Però difícilment les coneixerem si ningú ens les ensenya.
¿Quina és la principal barrera a l’hora de comunicar?
No n’hi ha una, sinó tres. La primera: nosaltres mateixos i la por de quedar-nos en blanc, a ser jutjats, a què diran, al pensament d’‘ho faré malament’. Aquest Pep Consciències intern amb el qual ens autosabotegem i que hem d’aprendre a gestionar. De poc serveix que t’expliquin tècniques d’oratòria si primer no treballes la teva mentalitat, el que anomenem el mindset del comunicador. Primer cal treballar aquest aspecte i després ja vindran les tècniques i les eines. La segona barrera és descuidar l’audiència, que és el més important. Estem tan preocupats per fer el discurs perfecte i quedar bé que se’ns oblida que el més rellevant no som nosaltres sinó a qui ens adrecem. Quan posem el focus en l’audiència, en aportar i connectar, la tensió disminueix de manera natural.
¿I la tercera?
Voler transmetre molta informació sense tenir una estructura clara. No per dir més comuniques millor. És important preguntar-se què vull explicar, què vull que la meva audiència s’emporti i com organitzo la informació. La neurociència ens dona moltes claus, com, per exemple, que retenim només un 20% del que ens expliquen i que el nostre cervell recorda millor quan agrupem aquesta informació en tríades. El meu consell és que si has de fer una xerrada utilitzis l’estructura en trios: tres conceptes, tres idees. Això facilitarà la comprensió i ajudarà el públic a retenir més la informació.
¿Quan s’ha de començar l’aprenentatge de la comunicació oral?
A l’escola, des de ben petits. Sempre acudim al mantra del model anglosaxó, però és que és un gran referent. Als EUA, des de molt petits treballen l’expressió oral a l’escola i es valora molt aquesta habilitat. A poc a poc, la integren i van adquirint seguretat, així que la barrera de la por escènica va disminuint i desapareixent. El més important és practicar, practicar i practicar.
¿Com?
Amb exercicis d’expressió oral, presentacions curtes i debats. També cal treballar la part emocional. En les meves classes parlo del mètode Pepe: practica y ensaya (practica i assaja). Davant d’una presentació, cal ensenyar els alumnes com poden regular el nerviosisme, que és bastant normal. Cal instruir-los en les tècniques de respiració i visualització i l’ús conscient del llenguatge no verbal, que és el gran oblidat. La neurociència ens ho deixa clar: com més ens exposem a una situació que percebem com una amenaça, com per exemple parlar en públic, més disminueix l’ansietat associada fins a deixar de veure-ho com una situació perillosa.
