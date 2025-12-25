Meteorologia adversa
Catalunya s’endinsa en el Nadal més turbulent des de l’any 2008
Durant aquest 25 de desembre, la previsió és que plogui a tot el territori i nevi en cotes elevades, mentre que demà, Sant Esteve, un possible temporal de llevant castigarà les comarques de Girona.
El pronòstic apunta a una millora a partir de la tarda de Sant Esteve
Guillem Costa
Catalunya està immersa en un Nadal poc habitual. Una borrasca mediterrània activa un episodi de pluja, neu i mala mar entre la tarda d’avui, dia de Nadal, i la de demà, festivitat de Sant Esteve. El Meteocat ha activat el pla Inuncat per previsió de pluges intenses al nord-est de la comunitat. "A curt termini, Nadal i Sant Esteve estaran marcats per pluja, neu i temporal d’onatge, com el Sant Esteve del 2008", va resumir ahir Santi Sagalà, cap de meteorologia del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat), en declaracions a EL PERIÓDICO.
Per calendari i abast, el Meteocat considera que aquest serà el primer episodi nadalenc amb pluges abundants i generalitzades des de fa 17 anys, amb una combinació de pluges a Barcelona i voltants i nevades a la muntanya. La imatge nadalenca serà de paraigua al pla i neu als cims.
La precipitació serà "extensa en molts llocs", amb un repartiment que afavorirà clarament el nord-est. Segons Sagalà, les comarques on se n’espera més quantitat són l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Baix Empordà i el Ripollès, amb acumulats que poden superar els 100 litres per metre quadrat (l/m2) en el conjunt de l’episodi. El Meteocat avisa d’un repunt entre aquesta tarda i la del matí, Sant Esteve, quan "més zones" poden registrar xàfecs potents i persistents en un flux de llevant típic d’una "llevantada" amb prou estones de continuïtat per deixar incidències puntuals.
Pluges intermitents
A la zona metropolitana de Barcelona, en canvi, la pluja serà "intermitent i moderada", prou per complicar desplaçaments i celebracions a l’aire lliure, però sense els màxims previstos a les comarques de Girona. El Meteocat recomana prudència a la carretera, especialment en vies secundàries i passos inferiors, i atenció a rieres, torrents i zones inundables. En episodis llargs, adverteixen, el risc sol estar en l’acumulació i l’escorriment: un mateix tram pot passar d’una pluja feble a una cortina més intensa en pocs minuts i l’asfalt moll.
L’entrada d’aire fred associada al temporal afegirà un component plenament hivernal. La cota de neu variarà, però es mourà al voltant dels 1.200 metres en sectors com Osona, el Ripollès i el Pirineu oriental, amb descensos puntuals quan es reforci la irrupció freda. El Meteocat ha emès avisos per gruixos superiors a 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres i, sobretot, per acumulacions de fins a mig metre per sobre dels 2.000 metres. "És una nevada important al Pirineu oriental; a la resta del Pirineu nevarà, però no amb un gruix tan important", va precisar Sagalà.
La neu pot aparèixer també lluny dels cims pirinencs. A la Depressió Central, especialment a la Conca de Barberà i la Segarra, el Meteocat contempla nevades a partir dels 500 metres, amb avís per cinc centímetres. I al sud, a la Terra Alta i el massís dels Ports, la previsió abaixa la cota fins als 300 metres per l’entrada d’aire fred canalitzat per la vall de l’Ebre: "Preveiem més de dos centímetres de neu en alguns punts". En altiplans i colls, un gruix petit pot ser suficient per formar plaques de gel a primera hora.
Onades i vent
Al litoral, l’episodi estarà marcat pel mar. "A la meitat nord bufarà llevant fort, amb onades de més de quatre metres, cosa que equival a onades considerables a Catalunya", va insistir Sagalà, que remarca que una altura d’onada per sobre dels quatre metres no és "habitual". "No és una situació estranya, però sí poc freqüent", afirma. Els avisos es concentren en trams exposats de la Costa Brava i el Maresme, amb risc en espigons, passejos marítims i zones de roques, especialment durant els pics d’onatge i les hores de vent més sostingut.
El Meteocat mantindrà la vigilància durant tot l’episodi i recorda que els avisos es poden actualitzar amb l’evolució del temporal. Per als que s’hagin de desplaçar, la recomanació és planificar rutes amb marge, evitar zones inundables, consultar l’estat dels ports de muntanya i extremar la precaució a la costa.
El pronòstic apunta a una millora a partir de la tarda de demà. "S’obriran clarianes i l’atmosfera s’estabilitza, però no neteja del tot", assenyala Sagalà. El Meteocat preveu encara algun xàfec residual i un ambient fred, i avisa que continuarem veient algun episodi en dies posteriors, però amb menys entitat que el temporal nadalenc.
