Davant el temporal, Protecció Civil apel·la a l’"autoprotecció"
L’organisme emplaça els ciutadans a extremar les precaucions, insta a evitar desplaçaments i, en cas de fer-se, a portar un kit d’emergències al vehicle.
Germán González
Davant l’avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Protecció Civil crida a l’"autoprotecció". Tenint en compte que el temporal coincideix amb un augment dels desplaçaments per acudir a cites familiars, l’organisme insta a consultar l’estat de les vies a través del Servei Català de Trànsit i, si és necessari agafar el cotxe sota la neu, recomana circular amb el que ha anomenat kit d’emergències: roba d’abric, menjar, aigua, mòbil carregat i el dipòsit de combustible ple, a més a més, també aconsella que portem les cadenes.
Sergio Delgado, subdirector de programes de Protecció Civil, afirma que els últims temporals poden tenir un gran impacte local i són difícils de preveure. "Estem preocupats davant la incertesa meteorològica" que complica les alertes a la ciutadania i als ajuntaments. Per aquesta raó, remarca, cada cop és més necessària l’"autoprotecció" davant situacions meteorològiques extremes difícils de pronosticar.
"Aquests fenòmens no són nous, però cada vegada tenen una afectació més local i extrema, com fortes pluges concentrades en un barri. La situació ha vingut per quedar-s’hi i hem d’adaptar la protecció de la ciutadania, amb un reforç dels sistemes d’alerta i d’emergència de la Generalitat", diu Delgado.
Protecció Civil, que va activar els plans Inuncat i Neucat (en prealerta) per a Nadal i Sant Esteve, recomana trucar al 112 en cas d’emergència. Davant possibles inundacions, insta a tenir nets els sistemes de clavegueram, posar barreres per evitar l’entrada d’aigua si es resideix en baixos i a quedar-se a casa davant pluja intensa. També emplaça a no treure cotxes de garatges amb risc d’inundació i evitar les vies amb acumulació d’aigua. Davant les fortes ratxes de vent, recomana retirar elements decoratius de façanes dels habitatges i edificis per risc de caiguda, no anar a la muntanya ni a parcs, evitar les esculleres i no conduir amb fortes ratxes laterals.
Pautes de prevenció
Protecció Civil demana als municipis "pautes de prevenció i resposta per a la gestió dels riscos meteorològics" tenint en compte que aquest període festiu es caracteritza per un increment de la població que acudeix a mercats ambulants, fires, parcs i festes de Cap d’Any. En aquest sentit es té en compte tant l’ocupació de l’espai públic com els desplaçaments per carretera.
Entre les "pautes de prevenció" que s’han sol·licitades als ajuntaments figuren tenir disponibles recursos humans i materials, com policia local, voluntariat de protecció civil, tècnics municipals o grues, per fer front "a un episodi de risc sobrevingut". A més, s’han de tenir elements adequats per respondre a l’emergència, com centres d’acollida, tanques, grups electrògens, vehicles municipals, sal o bombes d’aigua. També s’ha instat a revisar els sistemes de drenatge de vies urbanes, perquè no estiguin embussats i corri l’aigua i es demana preparar alternatives a les activitats programades a l’aire lliure en cas de fenomen climàtic extrem.
