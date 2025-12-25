Alerta veterinària
Els caçadors faran un "cordó sanitari" per abatre senglars
La Federació Catalana de Caça reclama ajudes per a les societats per la seva "implicació directa" en les tasques de control en l’àrea de 20 quilòmetres al voltant del focus de la pesta porcina.
Germán González
Els caçadors podran actuar com "un cordó sanitari preventiu" en una franja de dos quilòmetres rere el perímetre de 20 quilòmetres que conforma la zona de contenció epidemiològica de la pesta porcina africana (PPA). La mesura va ser anunciada dimarts en una reunió a Castellar del Vallès convocada per la Federació Catalana de Caça i les societats de caçadors que operen dins del radi de 20 quilòmetres des del focus i hi van acudir representants dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el subdirector general de Fauna Cinegètica, Caça i Pesca Continental, Chema López.
Segons fonts presents en la reunió, els representants de la Generalitat van comunicar les novetats d’aquest nou perímetre, que han anomenat zona blanca i que correspon a un radi d’entre 20 i 22 quilòmetres respecte al focus inicial. En aquest espai els caçadors hi podran portar a terme "accions cinegètiques amb l’objectiu de crear un cordó sanitari preventiu davant la malaltia". Les actuacions inclouran les modalitats de batuda, esperes i l’ús de gàbies trampa, "sempre dins del marc normatiu establert".
Protocols
En aquest sentit, s’ultimen protocols que determinaran a quins llocs els caçadors poden actuar i la logística usada per retirar els cadàvers, aspectes imprescindibles per garantir una gestió adequada, segura i coordinada de les actuacions de control.
En la trobada, els responsables de la Federació Catalana de Caça van reclamar a la Generalitat que s’habilitessin ajuts econòmics destinats a les societats de caçadors que operen dins del perímetre de 20 quilòmetres, tant per als tiradors com per als gossers, per "la seva implicació directa en les tasques de control poblacional". El president del col·lectiu, Joaquín Zarzoso, també va expressar preocupació per les conseqüències de la prohibició prolongada de l’activitat cinegètica a la zona restringida davant una eventual pèrdua de socis que repercuteixi en la seva estructura econòmica. Per aquesta raó va reclamar a l’Administració "ajudes directes" al sector davant "una situació excepcional" perquè aquestes societats "no acabin desapareixent".
En la trobada, la federació també va informar les societats de caça que Mutuasport subvencionarà les pòlisses d’annex necessàries en cas d’ús de gàbies trampa. A més, es va afegir, en aquelles actuacions de control i vigilància de la PPA en què no hi hagi una acció directa de caça, les targetes federatives oferiran, de manera excepcional, cobertura davant possibles danys que puguin patir els caçadors.
A curt termini, els caçadors van demanar saber quant de temps continuarà sense activitat cinegètica la zona de restriccions a Cerdanyola-Collserola i també si les limitacions afectaran la caça menor. En aquest sentit, l’Administració va informar que les demandes es traslladaran a la Comissió Europea perquè es pronunciï.
