Tendències informatives del 2025
Una gran troca interconnectada
La conversa pública és emocional, personalitzada, transversal i altament influïda per l’experiència individual, amb una forta tendència a la polarització. I és en les interseccions de la troca conversacional on es formen les opinions reals.
Les xarxes socials creen entorns en què la subjectivitat es presenta com una forma compartida de realitat
La complexa xarxa d’interseccions és el tret estructural que defineix avui l’espai del debat públic
Joan Cañete Bayle
La conversa pública és una gran troca. Milers i milers d’emissors (mitjans, persones, bots, institucions...) parlem alhora (milions de missatges) d’un ampli, però molt més acotat, nombre de temes. Cada un d’aquests temes està dividit en subtemes, i la conversa es nodreix d’arguments que apareixen amb més o menys intensitat en les converses. Passa cada dia. Vist acumulat a un any vista, la conversa s’assembla a una gran troca de temes i subtemes interrelacionats entre ells mitjançant arguments d’intensitat variable. L’educació és un tema i un argument en el debat migratori. La immigració és un gran tema de debat i alhora un argument en la conversa sobre gestió sanitària. I així amb gairebé tot.
La complexitat de la conversa pública avui no és només dels temes per si mateixos, sinó que rares vegades s’articulen entorn de debats purs, tancats o perfectament delimitats. Lluny de respondre a compartiments temàtics estancs, es configuren a partir d’una lògica de transversalitat en què els temes s’entrecreuen de manera constant. Aquesta xarxa d’interseccions és el tret estructural que avui defineix l’espai del debat públic.
Moviment constant
Un mateix esdeveniment pot activar, de manera simultània, lectures socials, econòmiques, identitàries i polítiques. Un conflicte ambiental es converteix en una discussió sobre el model productiu; una innovació tecnològica deriva en un debat de caràcter ètic o educatiu; una polèmica cultural acaba funcionant com a termòmetre ideològic. La transversalitat no únicament amplia els significats, sinó que també incrementa la complexitat del relat, ja que dificulta lectures simples i afavoreix interpretacions múltiples, sovint contradictòries.
Aquesta dinàmica es veu reforçada pel moviment constant entre escales. La conversa oscil·la entre micro i macro, entre local i global. Un problema aparentment menor pot adquirir dimensió nacional, mentre que una crisi internacional es filtra en la vida quotidiana a través de preus, serveis o expectatives econòmiques. Aquest salt permanent d’escala modifica la intensitat del debat: com més abstracte i global és el marc, més gran tendeix a ser la polarització; com més pròxim i concret, més espai existeix –almenys potencialment– per al matís.
Esdeveniments inesperats
Sobre aquest entramat els esdeveniments inesperats actuen com a potents catalitzadors. Temporals, apagades, escàndols o episodis de violència activen mecanismes automàtics d’interpretació ideològica. El fet deixa d’analitzar-se per la seva complexitat pròpia i passa a ser llegit com a confirmació de posicions prèvies. A aquesta lògica se suma el pes de l’experiència individual. La conversa s’organitza cada vegada més des de la percepció personal, que s’erigeix en criteri central d’interpretació. El que es viu en primera persona adquireix una legitimitat superior a les dades o a les anàlisis. Les xarxes socials reforcen aquesta tendència al crear entorns on la subjectivitat es presenta com una forma compartida de realitat.
Així, la conversa pública actual es defineix menys pels temes que aborda que per la forma com els entrellaça. Comprendre aquesta lògica d’interseccions resulta clau per interpretar no només de què es parla, sinó com es construeixen avui els significats compartits. És en les interseccions entre els temes, filtrats per l’experiència pròpia i el filtre de la proximitat, on els temes de conversa calen. Gestió de la immigració, desigualtat (de renda, de gènere, generacional) i vivenda... són algunes de les temàtiques transversals més potents que, a l’interseccionar amb gairebé tots els temes de debat, dominen la conversa. Per exemple: mentre el discurs oficial parla d’immigració com a drets i igualtat, en la troca de la conversa diària apareix al parlar d’educació, sanitat, habitatge, ajudes socials, gestió de l’espai públic, seguretat, etcètera. És en les interseccions de la troca conversacional on es formen les opinions reals.
