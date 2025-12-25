Operatiu
La Guàrdia Urbana detecta 33 infraccions en els locals nocturns
El Periódico
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha reforçat les inspeccions especialment en aquells locals que estiguin vinculats en l’oci nocturn, per mirar de garantir la seguretat durant les festes nadalenques i també la nit de Cap d’Any. Aquesta campanya forma part de l’operació Nadal, un dispositiu especial de l’Ajuntament que es mantindrà actiu fins al 19 de gener.
Des de l’inici de la campanya, que va arrencar el 2 de desembre, s’han inspeccionat un total de 66 locals repartits pels deu districtes de la ciutat, on es van detectar 33 infraccions relacionades amb diverses irregularitats. L’objectiu és comprovar que els establiments compleixen amb la normativa administrativa i de seguretat tant abans com durant les celebracions, per mirar d’assegurar que les festes transcorrin sense incidents.
Quan els locals estan oberts, la Guàrdia Urbana supervisa que es respectin els aforaments màxims autoritzats, que els horaris de tancament es compleixin i que no es produeixin conductes incíviques ni consum d’alcohol en la via pública. També es controla la presència de personal de seguretat i de control d’accés segons la capacitat de cada establiment, a fi que no es produeixin aglomeracions i que es pugui atendre qualsevol situació de risc. Així mateix, es revisa que els locals compleixin altres condicions de seguretat.
