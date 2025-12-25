Seguretat
Interior compra 17.000 armilles antibales per als Mossos
Germán González
El Departament d’Interior va començar fa un any a renovar les armilles antibales dels Mossos perquè algunes tenien caducades les plaques balístiques (les proteccions que tenen a dins) i les fundes estaven desgastades per l’ús. A més, l’increment de les noves promocions, amb què la plantilla arribarà a 25.000 agents el 2030, ha comportat un augment de la demanda d’aquest equipament, fonamental per al patrullatge policial i les actuacions d’emergència.
Entre finals del 2024 i el 2025, Interior ha adquirit 9.000 armilles antibales, amb una partida que puja a cinc milions d’euros, a la Fàbrica Espanyola de Confecció. D’aquestes 9.000 unitats adquirides, 8.117 renovaran els equipaments obsolets, mentre que les 883 restants cobriran les necessitats de dotació dels nous agents sortits de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A finals d’aquest 2025 s’ha executat la substitució de les últimes unitats pendents de renovar.
A més, fonts policials apunten que, amb vista al 2026, també se n’han adquirit 5.400 més (4.000 renovacions i 1.400 per cobrir noves places). També hi ha oberta una licitació, pendent d’adjudicació, per substituir a finals del 2026 2.500 armilles més que caducaran llavors. La Direcció General de la Policia explica que les unitats retirades segueixen un procés de destrucció i reciclatge.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala