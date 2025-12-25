Ple municipal. Crisi de l’antic institut
L’oposició municipal, contra la gestió d’Albiol
GERARDO SANTOS
Malgrat que cap dels punts de l’ordre del dia del ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona d’ahir contemplaven parlar del desallotjament del B9, l’oposició (formada pel PSC, ERC, els Comuns i Guanyem) va aprofitar la votació del contracte programa de col·laboració entre el consistori i el Departament Drets Socials per carregar contra el govern d’Albiol per la seva gestió de la resposta dels afectats per la desocupació de l’antic institut.
El foc el va obrir la representant de Guanyem i exalcaldessa Dolors Sabater, que precisament va criticar que en la sessió plenària d’ahir no hi hagués "cap punt sobre la gestió de la crisi humanitària que vivim". Sabater va destacar que "els ulls del país i d’Europa estan fixats en Badalona, i que el govern d’Albiol ha demostrat mala praxi a l’hora de gestionar la resposta social als afectats pel desallotjament". I va acusar Albiol d’"encendre l’odi" entre els veïns i li va exhortar perquè deixi de "donar l’esquena al problema".
Per la seva banda, la presidenta de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, va acusar l’alcalde de "generar un caos amb un desallotjament sense alternativa".
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala