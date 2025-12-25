Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ple municipal. Crisi de l’antic institut

L’oposició municipal, contra la gestió d’Albiol

Concentracions a Badalona a favor i en contra el desallotjament de migrants del B9

GERARDO SANTOS

Badalona

Malgrat que cap dels punts de l’ordre del dia del ple extraordinari de l’Ajuntament de Badalona d’ahir contemplaven parlar del desallotjament del B9, l’oposició (formada pel PSC, ERC, els Comuns i Guanyem) va aprofitar la votació del contracte programa de col·laboració entre el consistori i el Departament Drets Socials per carregar contra el govern d’Albiol per la seva gestió de la resposta dels afectats per la desocupació de l’antic institut.

El foc el va obrir la representant de Guanyem i exalcaldessa Dolors Sabater, que precisament va criticar que en la sessió plenària d’ahir no hi hagués "cap punt sobre la gestió de la crisi humanitària que vivim". Sabater va destacar que "els ulls del país i d’Europa estan fixats en Badalona, i que el govern d’Albiol ha demostrat mala praxi a l’hora de gestionar la resposta social als afectats pel desallotjament". I va acusar Albiol d’"encendre l’odi" entre els veïns i li va exhortar perquè deixi de "donar l’esquena al problema".

Per la seva banda, la presidenta de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, va acusar l’alcalde de "generar un caos amb un desallotjament sense alternativa".

