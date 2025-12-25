EQUIPAMENTS
Les 21 escoles aprovades el 2022 encara no s’han fet
Educació atribueix la lentitud als ritmes de l’obra pública i a les traves sobrevingudes, com informes tècnics negatius i reformes urbanístiques.
L’institut de Cervelló, al Baix Llobregat, està en barracons des de fa 18 anys
Helena López
El Govern d’ERC aprovava l’octubre del 2022, en el marc del Programa d’Encàrrecs d’Actuacions (PEA), 21 noves construccions i "grans actuacions" en centres educatius. Gairebé 100 milions (concretament 98.389.936 euros) destinats a invertir en 12 noves construccions (sis per dotar d’un edifici d’obra un centre educatiu fins ara en barracons i sis més per substituir instal·lacions danyades per una nova construcció), set ampliacions (escoles que s’havien quedat petites i requerien més espai) i dues reformes integrals.
Malgrat l’alegria que va suposar per a les comunitats educatives d’aquests 21 centres aparèixer a la llista, més de tres anys després, cap d’aquestes obres no és encara una realitat. La llista de motius pels quals la situació es dilata és llarga i la casuística és diversa: licitacions que s’eternitzen, constructores que tanquen, informes desfavorables de l’ACA o manca de materials després de la guerra d’Ucraïna són algunes de les traves que han alentit uns processos que ja són molt tediosos per si mateixos. Tot i que el Departament d’Educació i Formació Professional sosté que els 21 projectes "estan en marxa" i cap escola no ha caigut de la llista, estan totes en fases "encara invisibles als ulls de les famílies": en processos participatius, a l’espera de convenis entre administracions per a la cessió de terrenys, en processos de licitació, de revisió de projectes, d’adjudicació...
Fonts de la conselleria afirmen que, pels ritmes propis de les obres públiques –fins i tot si no sorgeixen imprevistos–, seria impossible que alguna de les obres anunciades el 2022 ja estigués executada, una explicació que no convenç les famílies afectades.
Les famílies de l’escola Milagros Consarnau de l’Hospitalet, una de les 21 que apareixia a la llista del 2022, van sortir al carrer el mes passat per segona vegada per exigir una reforma integral que no arriba (la conselleria responia que l’obra i els tres milions de pressupost corresponents estan aprovats, que ja es va fer "un procés participatiu el 2024" i que el projecte "s’ha de posar en marxa durant els pròxims mesos").
Un cas flagrant
Un altre dels centres de la llista del 2022 –amb un pressupost assignat de gairebé 7 milions– és l’institut de Cervelló, al Baix Llobregat, en barracons des de fa 18 anys. Aquest és un dels casos més flagrants, encallat perquè depèn d’una doble operació urbanística. Els terrenys on ha d’anar l’institut definitiu eren inicialment privats, de manera que es va requerir una primera operació urbanística perquè l’Ajuntament els adquirís. Fet això, el següent pas era la cessió d’aquests terrenys del consistori a la Generalitat, amb l’objectiu de començar a construir l’edifici. Fa anys que una cosa que a priori no sembla tan complicada –un conveni entre dues administracions– paralitza el procés.
En aquests tres anys, també s’han mobilitzat escoles com la 30 Passos, a Barcelona. Les famílies assenyalaven aquest octubre a aquest diari que "la falta de l’edifici i el retard causen molta frustració". "Hi ha una acumulació constant de dir i desdir coses, i genera perjudicis, com no tenir cuina i que els nostres fills mengin de càtering", apuntaven.
